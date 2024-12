December 15-én új menetrendet vezet be a MÁV és a Volán

A december 15-én életbe lépő új vasúti menetrendben jóval kevesebb változással kell számolni, mint korábban - mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnap a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Hegyi Zsolt közölte: néhány napon belül befejeződik a következő évi menetrendi adatok betöltése a MÁV-applikációba, a jegy.mav.hu oldalra és az EMMA menetrendi keresőbe.

Kiemelte: a vasúttársaság célja az volt, hogy a következő évtől ne kelljen új menetrendet megtanulni, ennek érdekében a menetrendben csak néhány technikai módosítást tettek, egy-két perccel változik a járatok indulási ideje.

A menetrendszerűség javításáért vannak vasútvonalak, ahol néhány perccel változik a vonatok menetideje, hogy a csatlakozást biztosabban elérjék, és a csatlakozó vonatoknak ne kelljen várakozniuk

- tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi vonatokra a jegyváltás már most is biztosított a december 15-e utáni időszakra is, és szintén lehetséges lesz a jegyváltás a belföldi vonatokra, amint azok megjelennek a menetrendben.

Miután a menetrendet meghirdették, a következő feladat, hogy az utasokat annak megfelelően ki is szolgálják - hangsúlyozta a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt elmondta: ezért vannak azok az akciók, amelyek jövőre az üzembiztonságot növelik és a menetrend betartását segítik. Példaként említette a száz kocsiról szóló programot, amelyben a meglévő járműveket felújítják, valamint a Keleti programot, amelyben biztosítják az ország legnagyobb pályaudvarának folyamatos üzemeltetését.

A MÁV-csoport vasárnapi, a vasúttársaság honlapján olvasható közleménye szerint az utasok visszajelzése alapján a Volán-buszjáratokon valamivel több menetrendi módosítást vezetnek be december 15-étől.



A cél, hogy az ország több pontján javuljanak a munkába és iskolába járás lehetőségei, illetve még hatékonyabban kiaknázzák a MÁV-csoport - egyebek mellett a vasúti és autóbuszos kiszolgálás jobb összehangolását jelentő - integrációját.