Az ország déli részén nyár, nyugaton ősz volt kedden
2025. szeptember 24. szerda 11:12
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.
Kedden a Dunántúlon egész nap felhős idő volt, gyenge-közepes intenzitású eső is esett a nyugati részén, de nem volt jelentős a mennyisége.
Keletebbre viszont több órára kisütött a nap, és csak a nap második felében kezdett felvonulni a fátyolfelhőzet, ami fokozatosan vastagodott, de ebből csapadék nem alakult ki. A meleg légtömegben azonban még több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, de az 1918-ban mért 35 fokos rekord nem volt veszélyben - közölték.
Hozzátették: az országban a leghidegebb és a legmelegebb pont között 16 fok volt a különbség, a Nyugat-Dunántúlon nagy területen hidegebb volt, mint Kékestetőn.
A bejegyzéshez készített infografika szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 32,3 fokot mértek, míg a Zala vármegyei Nagykutason 15,9 fok volt kedden.
Ez azt jelenti, az ország déli részén az országos átlagnál mintegy 9 fokkal volt melegebb, míg nyugaton az átlagnál 5 fokkal volt hidegebb. Szerdán már a keleti országrészre is elér a hidegebb légtömeg, de a Dél-Alföldön még lesznek 25 feletti hőmérsékleti értékek.
MTI
