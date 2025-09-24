Ma Pécsett, holnap Mohácson bukkannak fel a NAV ellenőrei

2025. szeptember 24. szerda 12:07

A NAV baranyai munkatársai szeptember 22. és 28. között szerdán Pécsett a Rákóczi úti vegyesboltokat, csütörtökön pedig Mohács sétálóutcájában a dohányboltokat és a vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

 

 

 

 

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

 


Forrás: NAV