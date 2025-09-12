A visszaváltás kapcsán indult országos ellenőrzés
2025. szeptember 12. péntek 10:00
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos témavizsgálatot indított a hagyományos és az elektronikus kereskedelemben tapasztalható fogyasztóvédelmi gyakorlatok fenntarthatósági szempontú ellenőrzésére: a kormányhivatalok által folytatott vizsgálat elsődleges célja egyrészt a visszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöld állítások valósak, pontosak és igazolhatóak-e.
Az NKFH pénteken az MTI-vel közölte, a kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.
A vizsgálat másik fókuszterülete a zöld állítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak.
A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket ("Fenntartható", "Környezetbarát", "Újrahasznosítható"), valamint a védjegyeket és logókat - például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke - fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is.
A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt.
A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.
EQM - Fotó: MTI/Hegedüs Péter
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orvosi bravúr Pécsett: egy teljesen...
- Hónapokon át rettegésben tartotta...
- A visszaváltás kapcsán indult...
- Orbán Viktor: Ursula von der Leyen...
- Mintegy 250 programmal várják az...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Késéssel járnak a vonatok a pécsi...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Több tanítványát is szexuálisan...
- Nagy Olivér is marad a PMFC-ben