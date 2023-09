A mostani nyáron is milliók utaztak vonattal a Balatonhoz

A tavalyi év után ismét rekordközeli utasforgalom volt a MÁV-START balatoni járatain, amelyeken - az előszezontól, május közepétől a főszezon végéig - 2,3 millió menetjegyes utazás volt - közölte a MÁV Zrt. szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint - csak a főszezont figyelembe véve - a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű, oda 1,3 millió, az északira pedig 580 ezer menetjegyes utazás történt.



A legtöbben a tanítás előtti utolsó hétvégét használták ki, augusztus 25-26-án 38-40 ezer napi viszonylati jegyvásárlást rögzített a MÁV-START, ezt az augusztus 18-19. és július 14-16. közötti napok eredményei követték.



A vasúttársaság kiemelte, hogy ezen felül többek között díjmentesen (például 6 év alattiak, 65 év felettiek), illetve vármegye- és országbérletekkel is igénybe lehet venni a balatoni járataikat, ezen utazások nem szerepelnek a megadott adatokban.



Úgy folytatták, hogy a balatoni helyjegyköteles vonatok átlagos kihasználtsága az előző évi 58-ról 60 százalékra emelkedett.



A legsikeresebb helyjegyes járat a Záhonyból - Debrecenen, Szolnokon át - Fonyódra közlekedő Aranypart expressz volt, másodosztályon átlagosan 92 százalékos kihasználtságot mértek - tették hozzá.

A Szegedet és Kecskemétet Balatonszentgyörggyel összekötő Aranyhíd expresszvonaton is kiemelkedő, 84 százalékos volt az ülőhelyfoglaltság - írták.



Fontos fejlesztésnek nevezték a keleti országrészből közlekedő expresszvonatok esetében, hogy idén már elsőosztályú kocsiban is lehetett utazni a Balatonhoz.



Felhívták a figyelmet arra, hogy szeptember 24-ig kiterjesztett utószezoni menetrend szerint továbbra is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a MÁV-START a Balatonhoz Budapestről és több dunántúli városból.