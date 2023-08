A fél országot letarolta a szombat hajnali vihar

Több mint ezer bejelentés érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére szombat reggelig - közölte a szervezet az MTI-vel.

Főleg kidőlt fák, leszakadó vezetékek, megsérült épületek és vízszivattyúzások miatt kértek tűzoltói segítséget.



A vihar a főváros teljes területét érintette, de több agglomerációs településről is érkeztek segélyhívások - írták.



Folyamatosan dolgoznak a fővárosi tűzoltók, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a Budapest Mentőszervezet a viharkárok elhárításán - tették hozzá.

Dombóváron az árokba hajtott egy személyautó a heves eső miatt, a város hivatásos tűzoltói szabadították ki a járművet. A Katona József utcában villanyvezetékre dőlt egy fa, leszakította a villanyvezetékeket is. A Madách utcában kerítésre dőlt fenyőfát kellett eltávolítani.



Fakidőlések miatt kértek segítséget Regöly, Simontornya, Rétszilas, Cece, Sáregres, Döbrököz és Szabadegyháza településről is. Nagylókon, a Belátó utcában beszakadt egy ház teteje, és ledőlt a kémény, több utcában pedig villanyoszlop, illetve fák dőltek ki. A Sárosdot és Hantost összekötő utat le kellett zárni, mert eltorlaszolta egy fa.



Velence és Pusztaszabolcs között szintén több fa kidőlt az útra Pusztaszabolcson, a Mátyás király utcában egy ház tetejét is megrongálta a vihar.