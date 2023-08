50 milliárddal segítette a falusi közösségeket a kormány

Sikeres a Magyar falu program a falusi közösségek támogatásában; a program indulása óta közel ötvenmilliárd forint támogatást fordított a kormány a falusi közösségek megerősítésére vagy megmentésére - közölte a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa szombaton a Vas vármegyei Peresznyén, ahol átadták a megújított horvát közösségi házat.



Gyopáros Alpár emlékeztetett arra, miután 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök meghirdette a Magyar falu programot, polgármesterekkel, plébánosokkal, civil szervezetekkel és nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel beszéltek arról, milyen területeken lenne szükség fejlesztésekre.



A kérések között hangsúlyos helyen szerepelt a helyi közösségek újjáteremtése, megerősítése vagy megmentése - mondta, hozzátéve, ennek első lépése, hogy legyen olyan tér, ahol a közösség összejöhet, találkozhat, programokat szervezhet.



A program indulása óta önkormányzati kezelésben lévő közösségi terekből ezerötszázat újítottak fel, egyházi közösségi terekből ezerháromszázat, emellett további közel négyszáz olyan ingatlan megvásárláshoz kaptak támogatást az önkormányaztok, amelyeket valamilyen közösségi célra alakítottak át - mondta.



Gyopáros Alpár hozzátette: a program révén nem csak megújultak a közösségi terek, hanem különféle eszközökkel, egyebek mellett sörpadokkal, csocsó- és pingpongasztalokkal, vagy hangosítóberendezésekkel szerelték fel.



A kormánybiztos hangsúlyozta azt is, hogy a magyar falvakat mindig is az összetartás, a szolidaritás, az egymásra való odafigyelés jellemezte és a kormány azon dolgozik, hogy ez a jövőben is így legyen.



Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Peresznyét a jelenlegi önkormányzati ciklusban közel háromszázmillió forint kormányzati forrásból fejlesztették.



Hozzátette: szintén a település érdekét szolgálja az, hogy a Magyar falu program által biztosított 415 millió forint támogatásból felújították a Horvátzsidányba vezető utat.



Ágh Péter bizodalmát fejezte ki, hogy a felújított horvát közösségi ház a jövőben találkozási pontként szolgálja a település közösségét.



Orbán Gyula, Peresznye független polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu program révén 25 millió forintból újították fel a tetőt a közösségi házon, szigetelték a homlokzatot és kicserélték a nyílászárókat. A belső munkálatokra a helyi horvát nemzetiségi önkormányzat kapott közel 25 millió forint állami támogatást. Az udvart a peresznyei önkormányzat tette rendbe, míg a belső tereket a nemzetiségi önkormányzat szerelte fel bútorokkal.