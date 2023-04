Merénylet lehetett a szmolenszki légikatasztrófa

Lech Kaczynski lengyel elnök, valamint a fedélzeten lévő többi 95 ember elleni merénylet címén kezdeményez eljárást a 2010-es szmolenszki légikatasztrófa ügyében az illetékes minisztériumi vizsgálóbizottság - közölte vasárnap a testület elnöke, Antoni Macierewicz.



A politikus a légikatasztrófa 13. évfordulója alkalmából nyilatkozott a PAP hírügynökségnek. A 2010. április 10-én történt tragédia évfordulója idén húsvét hétfőjére esett, ezért a hivatalos évfordulós megemlékezéseket hat nappal elhalasztották.



Macierewicz bejelentése szerint a bűncselekmény gyanúját megfogalmazó, az ügyészséghez benyújtandó bizottsági jelentés a Lech Kaczynski lengyel elnök ellen elkövetett merényletről, valamint a fedélzeten lévő többi 95 ember meggyilkolásáról szól.



A bizottság által nyert legfontosabb bizonyítóanyag az elnöki repülőgép roncsain talált robbanóanyagok mennyisége, valamint a gép megsemmisítésének (számítógépes) rekonstrukciója - közölte Macierewicz.



A vizsgálóbizottság tavaly áprilisban bemutatott jelentése még nem beszélt kifejezetten merényletről, hanem csak "az orosz fél jogtalan beavatkozásáról", amely eredményeként az elnök gépe még a levegőben felrobbant.



A robbanószerek jelenlétét a jelentés szerint külföldi laboratóriumokban végzett vizsgálatok is megerősítették, a robbanás folyamatát az amerikai Nemzeti Légiforgalmi Kutatóközpontban (NIAR) összeállított virtuális modellen mutatták be.



Macierewicz vasárnapi nyilatkozata szerint a jelentés végleges változata "egyértelműen megmutatja a szmolenszki bűntett drámájának okait", és bizonyítja, hogy az orosz fél már 2008 óta készítette a merénylet terveit.



2010. április 10-én a nyugat-oroszországi Szmolenszk közelében lezuhant szovjet típusú, Oroszországban karbantartott Tu-154 repülőgépen utazó lengyel küldöttség a Lengyelország értelmiségi elitjén elkövetett katyni mészárlás 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre tartott.



Varsó többször is felszólította Moszkvát a repülőgép roncsainak visszaszolgáltatására, Oroszország azonban ezt mindeddig nem tette meg, az ügyben máig le nem zárt orosz ügyészségi eljárásra hivatkozva.