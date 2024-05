Macron embere kiszervezné a migrációt Közép-Európába

Valérie Hayer, az Emmanuel Macron francia elnök fémjelezte Reneszánsz párt európai parlamenti (EP) listavezetője kiszervezné a migrációt Közép-Európába - írta a Mandiner pénteken.



A hírportálon az olvasható, hogy Jordan Bardella, a jobboldali Nemzeti Összefogás listavezetője és Valérie Hayer csütörtökön a francia BFMTV-n vitázott, és szóba került a bevándorlás kérdése is.



Valérie Hayer - mint írták - szóba hozta Magyarországot és más közép-európai országokat is. Szerinte "más országoknak is ki kell venniük a részüket (a szolidaritási mechanizmusból)". "Miért mindig szisztematikusan Franciaországnak kell befogadnia a menedékkérőket" - tette fel a kérdést, majd úgy folytatta: "Miért nem Orbán Viktornak? A cseheknek? A szlovákoknak? A románoknak? A lengyeleknek? (...) Ez lenne a szolidaritás" - idézték a politikust.



A Mandiner azt írta: Valérie Hayernek nem ez volt az első olyan alkalma, amikor Magyarországgal kapcsolatban tett "felháborító kijelentéseket".



Januárba, rögtön azután, hogy frakcióvezetővé választották, kijelentette, hogy az Európára leselkedő legnagyobb veszélynek az Alternatíva Németországnak pártot (AfD), a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) pártot és Orbán Viktort tartja. Később pedig arról is beszélt, hogy az európai döntéshozatalban el kell törölni a vétó intézményét, hogy azzal ne tudjon "visszaélni" a magyar miniszterelnök - olvasható a portálon.