Horvátországban felfutóban van, Szlovéniában tetőzhet a járvány

Horvátországban továbbra is felfutóban van a koronavírus-járvány, Szlovéniában a Jozef Stefan Kutatóintézet szerint, amely a kormány számára készít járványügyi előrejelzéseket, a héten tetőzhet a negyedik hullám - derült ki a két ország közegészségügyi intézeteinek hétfői jelentéséből.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban az elmúlt 24 órában 1327 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, többet, mint az elmúlt két hétfőn, s a vírus okozta Covid-19 betegségben 73-an haltak meg. Kórházban 2583 beteget ápolnak, közülük 324-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 125 514-en kaptak védőoltást, közülük 1 896 361-en már a második adagot is felvették.



A kormány a múlt keddtől kötelezővé tette a koronavírus elleni védettségi igazolást az állami szférában, egy hónappal korábban pedig az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, hogy csökkentse a járvány terjedését. Azoknak, akik nem kaptak oltást, és nem estek át a fertőzésen, hetente kétszer kell teszteltetniük magukat.



A rendelet ellen a hétvégén 15 ezren tüntettek Zágrábban. A be nem jelentett demonstrációt a rendőrség is vizsgálja. A tömegben több újságírót is megtámadtak verbálisan, az RTL horvát kereskedelmi csatorna egyik riporterét pedig fizikailag is bántalmazták.



A horvát orvosi kamara közleményben szólalt fel a tüntetés ellen.



Kresimir Luetic, a kamara elnöke a sajtónak úgy nyilatkozott: az egészségügyi rendszerre hatalmas nyomás nehezedik. Ilyen nyomásra utoljára szerinte a horvát honvédő háborúban volt példa.



Kiemelte: óriási munkaerőhiánnyal küzdenek, és ezért olyan szakorvosok is részt vesznek a Covid-betegek gyógyításában, akik teljesen más területen dolgoznak, így például pszichiáterek, nőgyógyászok és sebészek.



A kamarai elnök hozzátette: a zágrábi tüntetés után nagyon sok orvos elkeseredéssel fordult a kamarához. Nem csak amiatt, mert a demonstráció alatt az emberek semmilyen előírást nem tartottak be, és ezzel hozzájárultak a járvány terjedéséhez, hanem annak üzenetei miatt is - mondta.



A tüntetők szabadságot követeltek. Az orvosi kamara elnöke szerint azonban nincs szabadság kötelezettségek nélkül, és semmiképpen sem lehet szabadságról beszélni akkor, amikor életek vannak veszélyben. Hozzáfűzte: rövidesen nem tudják elhelyezni a sürgős betegeket, mert nem lesz hova.



"Elvárnánk, hogy az emberek a Covid-19 betegség szövődményeiben elhunyt tízezer beteg és az elérhetetlenné vált egészségügyi ellátás miatt elégedetlenkedjenek, ne pedig a Covid-igazolványok bevezetése miatt" - hangsúlyozta.



A szomszédos Szlovéniában hétfőre 1389 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 17 beteg halt meg. Kórházban 1162 beteget ápolnak, közülük 276-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 221 262-en kaptak védőoltást, közülük 1 138 614-en már a második adagot is felvették. Szlovéniában az elmúlt egy hétben enyhén csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az azt megelőző héthez képest. Nőtt azonban a kórházban és az intenzív osztályon kezelt betegek száma.



Horvátországban és Szlovéniában is kevesebb tesztet végeznek a hétvégén, mint a hétköznapokon szoktak. Ezért a hétfői adatokat mindig az előző heti, hét elejei adatokhoz hasonlítják.