A csehek a magyar családpolitikát másolnák

A magyar modell szerint alakítaná Andrej Babis kormányfő, az ANO centrista mozgalom elnöke a cseh családtámogatási politikát, amennyiben az október elején esedéken képviselőházi választásokon mozgalma győzne, és újra kormányt alakíthatna.



"Már növeltük az adókedvezményeket és a családtámogatást a két- és háromgyermekes családoknak, és ez utóbbi szeretnénk 400 ezer koronára (5,6 millió forint) emelni. Javasoljuk a lakás vagy házvásárlási kölcsönök emelését is" - jelentette ki Andrej Babis abban az interjúban, amely a Lidové Noviny című lap szombati kiadásában jelent meg.



Kérdésre válaszolva Babis megerősítette, hogy a tervezett lépéseket a magyar családtámogatási modell ihlette.

"Igen, ez azt jelenti, hogy Magyarországon három gyermek esetében speciálisan motiválják a szülőket, például támogatást kapnak autóvásárlásra vagy más előnyöket" - válaszolta a kormányfő. Rámutatott, hogy Csehországot érdekli, hogyan járnak el a családtámogatás terén visegrádi partnerei (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország). "Magyarország vezető ezen a téren" - szögezte le Andrej Babis.Kifejtette: Csehországban a legfőbb gondot az elérhető árú lakások és a megfelelő háttér, mint például az óvodák és az iskolák, jelentik. Lakásokat kell építenünk, támogatni kell a szövetkezeti lakásépítést és ebbe talán az államnak is jobban be kellene kapcsolódnia, esetleg maga is építtethetne lakásokat - vélekedett.Csehországban október 8-én és 9-én tartanak képviselőházi választást. A szeptember eleji felmérések szerint a pártok népszerűségi listáját a jelenleg koalícióban kormányzó ANO vezeti több mint 30 százalékos támogatottsággal. A második és harmadik helyen két ellenzéki választási szövetség van egyenként mintegy 20-22 százalékos támogatottsággal. Babis az interjúban megerősítette: amennyiben az ANO győz, ő lesz a mozgalom kormányfőjelöltje.