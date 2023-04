Új otthonra lelnek a PEAC birkózói, átadták a most elkészült, új csarnokot

Átadták pénteken a PTE-PEAC új birkózócsarnokát, amelyet egy korábban épült tornacsarnok felújításával, modernizálásával valósítottak meg több mint negyedmilliárd forintból a baranyai vármegyeszékhelyen.

Az egykor a PMFC által használt, több évtizeddel ezelőtt épült tornacsarnok teljes körű felújításával jelentősen javultak a száz éve alapított Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC) birkózóinak edzés- és versenykörülményei.



A korszerűsítés során szigetelték a homlokzatot, felújították a tetőzetet, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a gépészetet, modernizálták, bővítették az öltözőket és felújították a sportpadlót, amelyre két szabványos birkózószőnyeg került.



A mintegy 260 millió forintos beruházás költségeinek nagyobbik részét a Magyar Birkózók Szövetségének döntése nyomán a Nemzeti Sportügynökség Zrt. állta, míg a pénz közel felét a Pécsi Tudományegyetem (PTE) biztosította.



A sajtó rendelkezésére bocsátott háttéranyag szerint a beruházás révén új otthonra lelnek a PEAC birkózói, akiknek sorában számos utánpótlás válogatott készül jelenleg is.



A csarnokot nemcsak a PEAC birkózó szakosztályának mintegy száz sportolója, hanem az idén százéves egyesület más sportágainak képviselői és a PTE hallgatói is használhatják, a korábbi tornacsarnok nyugati oldalán ugyanis egy minden igényt kielégítő erősítő teremrészt alakítottak ki, a PEAC által megkapott kiemelt vidéki sportegyesületi támogatás terhére - áll az összefoglalóban.



A PTE 2021 őszén vette át a korábban a PMFC által használt Stadion utcai sporttelep vagyonkezelését a pécsi helyhatóságtól, azóta a területen több fejlesztést is megvalósított a most átadott birkózócsarnok szomszédságában és várhatóan még idén átadják a sporttelepen készülő kézilabdacsarnokot és új öltözőket is.



A birkózócsarnok pénteki átadásán Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte: a magyar kormány 2010 óta a folyamatos magyar sportsikerekhez fejlesztéseket is társított, így méltó beruházások jöttek létre.



Ennek egyik példája a pécsi birkózócsarnok, mondta, hozzáfűzve: az államtitkárság legfontosabb célja, hogy sportnemzetből váljon Magyarország sportoló nemzetté. Közölte: sok fiatal felhagy a sporttal, amikor bejut a felsőoktatásba, ezért az intézményeknek kiemelt szerep jut abban, hogy a tehetségek ne vesszenek el. Ezért államtitkárság a jövőben is kiemelten támogatja az egyetemi sportéletet - húzta alá.



Németh Szilárd, a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke azt mondta, a csarnok létrejötte hétéves folyamat eredménye, széles összefogásra, komoly együttműködésre volt szükség a finanszírozás megteremtéséhez és a beruházás pályára állításához.



Közölte: a XXI. században a modern körülmények, a korszerű infrastruktúra elengedhetetlen ahhoz, hogy a sportolók eredményesek legyenek a különféle versenyeken, és ahhoz, hogy a magyar birkózósport a jövőben is tehetségeket legyen képes felvonultatni a nemzetközi megmérettetéseken. Pécs a beruházással visszakerült a magyar birkózósport térképére - jelentette ki.



Bódis József, a PTE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke felidézte: a csarnok átadásának különös aktualitást ad, hogy a pozsonyi egyetem száz éve költözött Pécsre és ezzel együtt az elsők között hozták létre.



Miseta Attila, a PTE rektora a kormány tevékenységét méltatta, azt, hogy a kabinet kiemelten kezeli a sportinfrastrukturális fejlesztése támogatását, s az egyetemi beruházások finanszírozásában - Pécsen is - jelentős részt vállal.



Decsi István, a PTE kancellárja, a PEAC társadalmi elnöke arról szólt, hogy a beruházás nemcsak az egyetem, de a város és a régió sportéletét is hosszú időn át szolgálja, az az - infrastrukturális szempontból sok ideig hányattatott sorsú - helyi birkózósport szereplőinek méltó bázist kínál.

Ács Pongrác, a PEAC ügyvezető elnöke azt mondta, az 1923-ban megalakult klub számos sikert ért el az elmúlt száz évben, és részben ezeknek is köszönhetők a PEAC új beruházásai, így a megújult birkózócsarnok létrejötte is. Közölte: mivel a kormányzat stratégiai ágazatként kezeli a sportot, a jövőben még eredményesebb lehet a térség ma is legsikeresebbnek számító egyesülete.