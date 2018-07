Jó véleménnyel vannak a vendégek Oroszországról

A szervezők szerint a sikerességén túl az a labdarúgó-világbajnokság legnagyobb eredménye, hogy megváltoztatta a külföldiek Oroszországról alkotott véleményét.



Alekszej Szorokin, a szervezőbizottság elnöke szombati, moszkvai sajtótájékoztatóján ismertette, hogy egymilliónál is több külföldi érkezett a több mint egy hónapig tartó eseményre, a 11 rendező város 12 stadionjának kihasználtsága pedig 98 százalékos volt. Külön kiemelte, nem igazolódtak be a tornát megelőző, rasszizmussal és futballhuliganizmussal kapcsolatos félelmek, ugyanis egyetlen komolyabb rendbontásra sem került sor.

"A vb megváltoztatta az Oroszországról kialakult képet. Megmutattuk a világnak, kik is vagyunk: nyitott és vendégszerető nép" - fogalmazott Szorokin, akinek szavai egybecsengenek Gianni Infantinóéval. A nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke pénteken fogalmazott meg hasonló véleményt a vendéglátókról.Szorokin arról is beszélt, hogy a dél-amerikai szurkolók sokkal nagyobb számban képviseltették magukat a tornán, mint az európaiak, ugyanakkor nem kívánt találgatásokba és spekulációkba bocsátkozni ennek okairól. Azt viszont hozzátette, a végjátékra már utóbbi földrészről is egyre többen érkeztek, amit érthetőnek nevezett, mivel a legjobb négy közé csak európai gárda került. Példaként hozta fel, hogy a vb előrehaladtával Angliából egyre több úgynevezett Fan ID-t váltottak ki, ami a belépő mellett elengedhetetlen ahhoz, hogy a szurkoló bejusson a stadionba.Szorokin szerint Oroszország ledöntötte a vele szembeni előítéleteket, mert mindenkit a lehető legnagyobb szeretettel fogadtak akármelyik országból, a világ bármely szegletéből is érkezett.A szervezők vezetője arról is beszélt, hogy nemcsak a külföldiek véleményét változtatta meg a vb, hanem saját magukét is, amihez nagyban hozzájárult a hazai válogatott jó szereplése. Pedig a Szbornaja úgy vágott neki a tornának, hogy a résztvevők közül a legalacsonyabban rangsorolt csapat volt a FIFA világranglistáján. Az oroszok a Szovjetunió felbomlása óta először jutottak túl a csoportkörön, ráadásul a nyolcaddöntőben 1-1-es döntetlent követően nagy meglepetésre 11-esekkel elbúcsúztatták az egyik nagy esélyesnek tartott spanyol együttest."Most már elhisszük, hogy tudunk jól futballozni és képesek vagyunk olyan eseményt rendezni, amely globális jelentőségű" - mondta zárásként Szorokin.A világbajnokságból még két találkozó van hátra: szombaton - magyar idő szerint - 16 órától Szentpéterváron rendezik a belga-angol bronzmérkőzést, majd vasárnap 17 órától a moszkvai Luzsnyiki Stadionban a francia-belga döntőt.