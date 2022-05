Gera, Dárdai, Tököli és a többiek: a Magyar Öregfiúk Válogatottal játszanak a pécsi legendák

A vasárnapi, Tiszakécske elleni utolsó hazai bajnoki előtt a PMSC Öregfiúk és a Magyar Öregfiúk Válogatott játszik gálameccset a PMFC Stadionban.

Múlt pénteken a PMFC Stadion centerpályáján tartott rendhagyó sajtótájékoztató keretén belül Kránicz Ákos, a PMFC ügyvezető igazgatója, Győri János, a klub operatív igazgatója, Mészáros Ferenc, a PMSC Öregfiúk Egyesület elnöke és Tomka János elnökségi tag részvételével jelentettük be, hogy a május 22-én vasárnap 18:00 órakor kezdődő PMFC - Tiszakécskei LC NB II-es bajnoki szezonzáró mérkőzés előtt korábbi pécsi és válogatott legendák lépnek pályára a Stadion utcában.

A Merkantil Bank Liga 2021/22-es szezon utolsó hazai bajnokijának felvetéseként ugyanis a PMSC Öregfiúk a Magyar Öregfiúk Válogatottal játszik egy parázs gálameccset, amely kihagyhatatlan minden futballszurkoló számára.

A program 14:00 órától indul, ekkortól várjuk a drukkereket a lelátóra. Az öregfiúk derbi 15:00 órakor kezdődik és 2×30 perces lesz. A belépő 1000 Forint, amivel az utána következő NB II-es idényzáró összecsapást is meg lehet tekinteni a PMFC Stadionban.

- A gálamérkőzést ötlete már régen megfogalmazódott a PMSC Öregfiúk Egyesület részéről - árulta el Mészáros Ferenc. - Nagyon örülök, hogy a tradíció ápolását a klub vezetősége is támogatja. Elég veretes lesz a névsor, egykori emblematikus pécsi játékosok mellett rengeteg volt váltogatott is pályára lép május 22-én. Nagy élményben lesz részük a szurkolóknak, várjuk azokat a futballrajongókat is, akik a 80-as és 90-es évek során szinte minden hétvégén megtöltötték a tribünöket.

Lázasan készül a mérkőzésre Tomka János, aki tagja volt a PMSC 1986-os bajnoki ezüstérmes és 1990-es Magyar Kupa-győztes labdarúgócsapatának, játszott az Újpestben és légióskodott Izraelben. Évekig dolgozott a magyar futballban, egy ideje azonban a családi vállalkozására és a pécsi labdarúgás hagyományainak ápolására koncentrál.

- Mint minden ilyen mérkőzés, ez is nagy öröm egy volt labdarúgó életében. Azt gondolom, a nézők elvárják és meg is érdemlik, hogy régmúltat megidéző állapotban menjünk fel a pályára. Sportos életet élek, sajnos a futballpályáktól mesze vagyok, az az elmúlt időszakban az edzőközpontban készülök. Nagyon várom már a meccset, felemelő lesz a régi játékostársakkal feleleveníteni a múltat. Lehet, hogy az élet más irányba vitt el minket, de mi örökké pécsi focisták maradunk. Nekünk ez a stadion volt az otthonunk, szeretnénk méltóképp szerepelni.

Az esemény szervezéséből a PMFC is oroszlánrészt vállal, ami természetes és magától érthető, hiszen a klub számára a jövő építése mellett a tradíciók is fontosak. Erről is beszélt Kránicz Ákos, a PMFC ügyvezető igazgatója.

- A tavalyi év közepén tulajdonosváltás következett be a PMFC-ben és az eddigi hagyományokat folytatván abszolút célul tűztük ki, hogy építsük a jövőt. Emellett nagyon fontos számunkra, hogy ápoljuk a múltat is, és amikor Mészáros Ferenc megkeresett az ötlettel, akkor mind vezetőségi, mind tulajdonosi szinten maximálisan az esemény támogatásába fogtunk. Ennek az öregfiúk gálameccsnek fontos helye és szerepe van a klub és a pécsi szurkolók életében - mondta Kránicz Ákos.

Győri János, a klub operatív igazgatója a 90-es és 2000-es években fényes labdarúgó karriert tudhatott magának, a PMFC mellett több nagy múltú fővárosi és vidéki klubban is játszott, a sikerek nem kerülték el, miként a válogatottbeli szereplés sem.

- Személy szerint én is várom már a meccset, Tomka Jánoshoz hasonlóan több volt csapattársam érkezik, akikkel nagyon szívesen fogok találkozni - így Győri János. - Öröm lesz ismét látni őket és beszélgetni velük, illetve természetesen a pályán lesz egy sportesemény, amely során a PMSC Öregfiúk csapata mindent megtesz majd a jó és eredményes játék érdekében a Magyar Öregfiúk Válogatott ellen. Nagyon komoly nevek lesznek mindkét oldalon. Bízom benne, hogy méltó lesz a PMFC-hez.

A gálameccsen várhatóan pályára lép Sólyom Csaba, Bodnár László, Kónya Mihály, Szabados József, Tomka János, Jakl Antal, Megyeri Károly, Dárdai Pál, Fehér Csaba, Gera Zoltán. Orlovics Gyula, Lehota István, Tököli Attila, dr. Brezniczky Sándor, Gyánó Szabolcs, Vén Csaba, Kulcsár Árpád, Morvai Tamás, Palaczky János, Gaál Miklós, Turi Zsolt, Márton Gábor, Egressy Gábor, Juhász Roland, Mészöly Géza, Véber György, Csábi József, Telek András, Kovács Kálmán és még sokan mások.