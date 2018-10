Ez most nagyon nem jött össze: pont nélkül zárta Michelisz a kínai hétvégét

A himesházai autóversenyző, Michelisz Norbert a második után a harmadik futamot is a 14. helyen zárta a kínai Vuhanban, így pont nélkül zárta ezt a versenyhétvégét.

"Az előző nem életem legizgalmasabb versenye volt, de kipróbáltunk új beállításokat, és adatokat gyűjtöttem az utolsó két fordulóra" - árulta el Michelisz Norbert a vasárnapi két futam között. A nap első, fordított rajtrácsos versenyén a 21. helyről indulva, hét helyet javítva a 14. pozícióban intették le.

A vuhani hétvégét záró harmadik futamon az időmérőn elért 22. helyen állt fel a rajtrácsra, hiszen ezúttal senki sem került mögé büntetés miatt. Michelisz a rajt előtt azt is jelezte, hogy igyekszik majd kimaradni az első kanyarokban várható zűrzavarból.

Bejött a megérzése, ugyanis egyből balesettel kezdődött a futam, de a Hyundai magyarja elkerülte a bajt, így egyből fellépett a 17. helyre.

Ezután safety car mögött körözött a mezőny, amíg helyreállították a pályát, emiatt a maximális két körrel megnövekedett a versenytáv. A kilencedik körben indult újra a verseny a biztonsági ató kimenetelével, ami után az is kiderült, hogy a baleset láncreakcióját elindító Jean-Karl Vernay boxutca-áthajtásos büntetést kapott. Ezzel Michelisz is egy helyet előrelépve a 16. pozícióban folytatta.

Két körrel később újra jött be a safety car, miután a második helyen Denis Dupont elvitt egy gumibálát (és majdnem az élen haladó Gordon Sheddent is). A belga csak egy helyet veszített, viszont a biztonsági autó további körökre stoppolta a versenyt. Ezután Yvan Muller állt ki a boxba, miután füst jelentkezett a Hyundai motorterében. Michelisz Norbert végül a harmadik futamot is a 14. helyen zárta.

Még két forduló van hátra a bajnokságból, legközelebb Japánba utazik a mezőny október utolsó hétvégéjén.

A WTCR élmezőnyének állása:

1. Tarquini 241 pont, 2. Björk 234, 3. Muller 233, 4. Oriola 207, 5. Vernay 205, 6. Guerrieri 199, 7. Michelisz 195, 8. Vervisch 192.