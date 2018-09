A Kazincbarcikát fogadja ma a PMFC a kupában

A PMFC szombaton 15:00 órakor fogadja a Kazincbarcika csapatát a Magyar Kupában.

A Sárai György vezette PMFC NB III-as labdarúgócsapata a Magyar Kupa 2018/2019-es kiírásában az Merkantil Bank Liga NB II-ben szereplő, jelenleg 18. helyezett Kazincbarcika gárdája ellen lép pályára szombaton délután a Stadion utcában. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2×15 perces hosszabbítás következik. Ha a ráadásban mindkét együttes azonos számú gólt ér el, vagy nem esik gól, úgy büntetőrúgásokra kerül sor. A pécsiek trénere örül a kupameccsnek, mert mint mondta, a bajnoki pontvadászat szempontjából is fontos az összecsapás.

- Örülök, hogy a Magyar Kupában is pályára léphetünk, hiszen számunkra kimaradt néhány edzőmeccs, amelynek érezzük a hiányát. Ugyan tudjuk, hogy hozzánk képest magasabb osztályból érkezik a Kazincbarcika, de természetesen nem adjuk fel a találkozót, a PMFC már csak a hagyományait tekintve sem engedheti meg magának, hogy feltett kézzel vágjon neki egy találkozónak és én magam is azt preferálom, ha a játékosok mindent megtesznek a győzelem érdekében - kezdte Sárai György, aki hozzátette, ezúttal is számít a fiatalok játékára, akik számára a kupameccs kiváló alkalom lehet a bizonyításra.

- Több olyan labdarúgónk is van, aki a felnőttcsapattal edz, de bajnoki mérkőzésen nem mindig kap lehetőséget. A vezetőséggel megbeszéljük, hogy kezdőként vagy csereként számítunk majd a játékukra, de mindenképp szeretnénk ez alkalommal őket tétmeccsen is bevetni, hiszen fontos számunkra, hogy a Pécsett nevelkedett fiatalok is megmutathassák tudásukat, ők jelentik az utánpótlás korosztályú labdarúgók számára ugyanis a pozitív példát - fogalmazott a tréner, aki bízik a fiatalokban és az esetleges továbbjutásban, mert mint mondja, a következő fordulóban akár nívósabb ellenfelet is fogadhatnak a pécsi Stadion utcában.

A Kazincbarcika ugyan gyengébben kezdte az idényt, de ebből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A hét elején edzőváltás történt a sárga-kékeknél: a vártnál gyengébb szereplés miatt a borsodiak szerződést bontottak Koleszár Györggyel, s szerdán már meg is lett az új tréner, Gálhidi György, akivel a szezon végéig szóló egyezséget kötöttek. Sárai György ugyan feltérképezi a csapata aktuális ellenfelét, de számára mindig a saját alakulatának a játéka a fontos, szeretné a pécsiek taktikáját és felkészültségét csiszolni, hiszen ha azzal elégedett, akkor a siker nem marad el.

A szeptember 22-én, szombaton 15:00-kor kezdődő PMFC - Kazincbarcika Magyar Kupa-mérkőzésre érvényes belépőket keresse majd a helyszínen a B-közép bejáratánál, a Stadion utcában található 2-es, illetve északon, a Szigeti útnál a 4-es és 5-ös hazai pénztárban. Belépéshez a B-közép szektorba a 3-as, az északi ülő szektorba az 5-ös kaput javasoljuk. Kapunyitás: 14:00-tól.

A belépő ára egységesen 500 forint, ugyanakkor 14 év alatt és 65 éves kor felett ingyenesen tekinthető meg az összecsapás. A PMFC-bérlet természetesen magában foglalja a mérkőzés megtekintését, várjuk szurkolóinkat a lelátóra!