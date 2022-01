Villányi és neszmélyi borok nyerték a Magyar Bor Nagydíjat

A neszmélyi Hilltop Kamocsay Prémium Chardonnay 2019 és a villányi Günzer Tamás Pincészetének 2018-as Mátyás Cuvée-je lettek a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt Magyar Bor Nagydíj 2021 nyertesei.

A Magyar Borszakírók Köre hatodik alkalommal értékelte azokat a magyar termelők által készített száraz és félszáraz fehér és vörös borokat, amelyeket tagjai az elmúlt évben kóstolhattak, és tapasztalataik alapján ezekből összeállították a legjobbaknak ítélt Super 12 válogatásukat.

A listára felkerült tételekből a szakmai szervezet tagjai egy fehér és egy vörös bort választottak ki a Magyar Bor Nagydíj 2021 nyerteseiként - közölte az MTI-vel hétfőn az MBK.



"Ez egy egyedülálló verseny, ugyanis a borszakírók először szavazataikkal rangsorolják az elmúlt öt évjárat olyan borait, amelyek megítélésük szerint kiemelkedő minőségükkel a legigényesebb fogyasztói elvárásoknak is megfelelnek, illetve nemzetközi összehasonlításban is versenyképesnek bizonyulnak, majd a legtöbb jelölést kapott borokat kétszer is bírálják, különböző sorrendben, két bizottságban" - hangsúlyozza a közlemény.



A 2021-es Super 12 listákon ezúttal 12 anyaországi és 2 határon túli borvidék (Ménes, Szerémség) képviselteti magát: a legtöbb borral Tokaj és Villány (4-4), valamint Szekszárd (3).



A borok között 16 a fajtabor és 8 a házasítás. A termelők összesen 17 szőlőfajtát dolgoztak fel ezeknek az elkészítéséhez, közülük a legtöbbször használtak a cabernet franc (8), a merlot (6), a furmint (5) és a syrah (4) voltak.



A 24 bor között 3-3 olyan fehér, illetve vörös van, amelyeknek a termelője első alkalommal képviselteti magát a Super 12 listán. A válogatásba rendszeresen felkerülő borászatok közül kiemelkedik az egri St. Andrea és ménesi Balla Géza, összesen 9, illetve 6 szerepléssel.



A Magyar Bor Nagydíj történetében első alkalommal kerül az elismerés Neszmélybe, ugyanakkor Villány már a harmadik első helyezést gyűjti be.



A díjak (trófeák és oklevelek) ünnepélyes átadására a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is a Debreceni Borozó magazin szervezésében kerül sor Debrecenben, amikor a rendezvény megtartására a járványügyi helyzet alakulása lehetőséget ad - közölte a Magyar Borszakírók Köre.

Képünk illusztráció.