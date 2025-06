Vérző turistát menekítettek le a Mecsek csúcsáról

Az elmúlt éjszaka kérte az ügyelet a Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület segítségét egy vérző fejsérült turista mentéséhez.

Amint arról az egyesület Facebook-oldalán beszámolt, a Mecsek legmagasabb pontján, a Zengőn (682 m) található kilátónál kerültek bajba.

Mivel nehéz terepen történt az eset, így a quadunkra volt szükség a mentéshez.

"Mi magunk is rengeteget túrázunk, kirándulunk szeretett hegységünkben is, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy megfelelő ruházat, megfelelő helyismeret ( vagy biztos térképolvasási képesség), kielégítő látási viszonyok (idetartozik éjszakai túráknál egy megfelelő lumenes lámpa is) és lépésbiztonság nélkül ez az amúgy nem túl veszélyes hegység is komoly baleset helyszíne lehet!



A sérültnek mielőbbi felépülést kívánunk!"