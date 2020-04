Tovább keresik a Mohácsnál 1944-ben elsüllyedt tankot, de a koronavírus ezt is nehezíti

A szemtanúk hozzátartozói segíthetnek

A Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Íjász és Lovasíjász Egyesület felhívására jelentkezett a Mohácson élő Keszler János is, aki komoly újsággyűjteménnyel rendelkezik. A lapokat áttanulmányozva összeállított egy névsort azokról, akiket a pontonhíd építésekor dolgoztattak a szovjetek, így hiteles szemtanúk voltak.

Abban bízik, hogy Both Barnabás, Késics György, Tóth Vince, Bubreg János, Lovász Antal és Jaksics Antal ma élő hozzátartozói a családi történetek alapján segíteni tudnak az egykori átkelő helyének - és ennek nyomán a tank - megtalálásában.

Aki információval rendelkezik a harckocsi felleléséhez, továbbra is hívhatja a 20/242-7340-es telefonszámot.