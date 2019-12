Több százan siklottak a jégen, az egyetemistákhoz a Mikulás is csatlakozott - Videó!

Idén is várták az egyetemistákat a már jól megszokott, télköszöntő PTE Jeges estre december 4-én, ahová több százan érkeztek. Az eseményen fellépett a PTE Táncegyüttes is, a bátrabb, bevállalós fiatalok ügyességi versenyen is megmérethették magukat az este folyamán.

December 4-én este hét órakor nyitotta meg kapuit a PTE Jeges est, a Pécsi Műjégpálya előtt már jóval a megnyitás előtt kígyózott a sor. A fiatal egyetemisták korcsolyával a kezükben vártak a bejutásra, a szemfülesebbek már előre megvették a jegyet, így nekik nem kellett annyit várakozni.

A pálya hamar megtelt, korcsolyázás közben hangulatos fényjáték és zene kíséretében élvezhették a programot a résztvevők. Az eseményre ellátogatott a Mikulás is, ő is korcsolyát húzott, s a fiatalokkal együtt siklott a jégen. Még egy jó kis mikulásos vonatozáshoz is csatlakozhatott aki akart.











A zenéről DJ gondoskodott, a vidám korizás közben értékes nyereményeket is lehetett nyerni, amiért persze meg kellett harcolni mindenkinek.

A bátrak ügyességi versenyen vehettek részt, ahol különböző, a PTE EHÖK által kitalált feladatokat kellett teljesíteni. Az est folyamán a PTE Táncegyüttes is fellépett, akik a jégen is bemutatták tánctudásukat.

A fiatalok egészen este tíz óráig korcsolyázhattak, amit mindenki ki is használ pár meleg tea, finom gofri, illetve barátaik társaságában.