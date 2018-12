Több balaeset is történt a csúszós utakon, szombaton egész nap kitart a havazás

További megyékre is kiadta a havazás, illetve hófúvás miatti elsőfokú figyelmeztetéseket a meteorológiai szolgálat. A délkeleti határnál akár 20 centiméternél is több hó hullhat. A megváltozott közlekedési körülmények miatt több közlekedési baleset is történt Baranyában.



Pécsen a Gólya dűlőben egy markológép a havas, meredek úton megcsúszott, elakadt a domboldalban és oldalára borult, az utat teljesen elzárta.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, valamint - egy gyorsbeavatkozó sugár és kézi tűzoltó készülék fedezete mellett - az üzemanyagfolyást megszüntették.

Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt. Az úton a markoló mellett egy kisárusszállító teherautó is megcsúszott a havas úton, és keresztbe fordult.

A tűzoltók kézi vonszoló segítségével a teherautót kivontatták olyan útszakaszra, ahol nem volt útban a traktor mentésének. A műszaki mentés, és a síkosságmentesítés ideje alatt az érintett útszakaszon teljes útzár volt.



Egerágon egy személygépkocsi a csúszós úton megcsúszott és az árokban fejre fordult. A gépkocsiban ketten utaztak, közülük egy fő könnyű sérüléseket szenvedett. A pécsi hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították, majd a kerekeire állították.



A Kozármislenyt elkerülő úton egy kisteherautó a havas úton megcsúszott és a szabályosan közlekedő személygépkocsinak ütközött. Az autóban négy fő utazott, közülük egy kisgyermek könnyű sérüléseket szenvedett. A baleset következtében a gépjárművek félútpályás akadályt képeztek. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították, valalmint átvizsgálták a gépjárműveket, és segítséget nyújtottak a forgalom irányításában.



Nagydobszán egy személygépkocsi a havas úton megcsúszott és egy lámpaoszlopnak ütközött. A helyszínre érkezett az áramszolgáltató munkatársa, aki a lámpaoszlopot megvizsgálta és megállapította, hogy az nem sérült. A személygépkocsiban négy fő utazott, személyi sérülés nem történt. A szigetvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárművet, majd átvizsgálták, valamint a lámpaoszlopról eltávolították és biztonságos helyre helyezték.



Birján előtti kereszteződéstől nem messze két személygépkocsi frontálisan ütközött. Az egyik autóban két fő, míg a másikban négy fő utazott. A baleset során öt fő könnyű sérültet kórházba szállítottak, köztük egy gyermeket is. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépjárműveket, valalmint a rendőrség kiérkezéséig irányították a forgalmat.

Az eddigi információk szerint a télies időjárás nem okoz komolyabb fennakadást sem a közlekedésben sem pedig a szolgáltatás ellátásában.

A megyében valamennyi főközlekedési-, és gyorsforgalmi út, valamint az M6-os autópálya is járható, sónedves. A közösségi közlekedésben nincs fennakadás, a helyi és távolsági autóbuszok, valamint a vonatok is menetrend szerint közlekednek.



Az időjárással összefüggésben a mai napon tűzoltói beavatkozásra még nem került sor.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat délelőtt kiadott veszélyjelzése szerint a havazás miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.



Azt írták: szombat estig még folytatódik az országos havazás, de a Dunántúlon nyugat felől gyengül, éjszaka fokozatosan megszűnik a csapadék. Síkvidéken az ország északnyugati felében további 1-7, délkeleti felében további 7-15 centiméter hó valószínű. A hóréteg vastagsága vasárnap reggelig főként délen, délkeleten, illetve a hegyvidéki területeken elérheti a 15-20, a délkeleti határvidéken meghaladhatja a 20 centimétert, aminek jó része ott nedves, tapadó hó formában valószínű. A keleti határnál vegyes formájú csapadék (havas eső, fagyott eső) sem kizárt.



Kiemelték továbbá, hogy az élénk, néhol erős északi, északkeleti szél főként a Nyugat-Dunántúlon, illetve az Észak-Alföldön, északkeleten kissé hordhatja a havat. Ugyanakkor északkeleten már éjszaka, nyugaton pedig vasárnap reggeltől mérséklődik a légmozgás.



A hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki az elsőfokú figyelmeztetést.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 fok körül alakul. Késő este 0 mínusz 3 fok közé hűl a levegő.



A jelenlegi előrejelzés szerint a havazás vasárnap napközben keletre, északkeletre szorul vissza, miközben a hőmérséklet is több helyen fagypont fölé emelkedik és északkeleten havas eső is valószínű, így jelentősebb hógyarapodás már nem valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 2 fok között alakul.