Teljesen kiakadt az ellenzék, szerintük szégyen, hogy Péterffy Nyőgérit nevezte ki alpolgármesternek

Felháborító, hogy egy korábban rágalmazásért jogerősen elmarasztalt és cégvezetéstől eltiltott baloldali politikust nevezett ki Péterffy Attila Pécs vezetői közé, írta közleményében a városházi Fidesz-frakció.

"A pécsi Fidesz Frakció megdöbbenéssel értesült arról az arcátlanságról, amelyet Péterffy Attila megint elkövetett a pécsiekkel szemben. A hülyének nézés olyan mértéke ez már, ami minden jóérzésű embert felháborít, pártállástól függetlenül.



Egy olyan ember tölthet be egy fontos hatalommal járó pozíciót Pécsett, akit jogerősen elítélt a bíróság rágalmazásért azért, mert tudatosan hazugságokat terjesztett rólunk, politikai ellenfeleiről; szándékosan becsapva és megtévesztve a pécsieket.



Kinevezését annak tudjuk be, hogy Péterffy Attila intézményesített, hivatalos szintre akarja emelni a hazudozást és a pécsiek további megtévesztését! Már a kampányban is telehazudták a médiát és a nyilvánosságot, aminek sajnos meg is lett az eredménye.



Egy év semmittevés után a pécsiek már kezdik belátni, hogy becsapták őket, egyre többen fordulnak el az új városvezetéstől.

Péterffy Attila azonban visszaél a rendkívüli jogrendben kapott felhatalmazásával és munka helyett leszámol kritikusaival, az ígért szakértői városvezetés helyett pedig marad egy elítélt hazudozó hatalmi pozícióba ültetése!



Szégyen, hogy Pécs városvezetése, polgármestere ideáig süllyesztette és züllesztette le a várost, hogy Nyőgéri Lajost nevezte ki alpolgármesternek", olvasható a közleményben.