Szezonzárás: az építkezések ellenére hangulatos, hűsítő hely maradt a Pollack strand

Nyaranta kevés jobb hely van Pécsett a Pollack strandnál. Úszók, lazuló egyetemisták, pancsoló gyerekek - a műszaki kar épületei alatt található medencékben mindenki jól érezheti magát. Ez nagyban köszönhető a mostani szezont szeptember 9-én záró egyetemi létesítmény üzemeltetőjének, Tóvári Sándornak, aki harminc éve dolgozik a strandon.





- Gondolom, örült a kánikulának.

- Már csak azért is, mert az elektromos rendszeren végzett munkálatok miatt a tervezettnél később, június 23-án nyitottunk , a júliusi időjárás pedig rapszodikus volt. Nehezen indult tehát a szezon.



- Hogyan befolyásolták a környéken zajló építkezések a strand mindennapjait?

- Alkalmazkodtunk hozzá, ahogy a vendégeink is. Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben inkább négy óra után jönnek, miután leállnak a munkagépek, és már a napsugarak sem olyan erősek. Örülök, hogy a reggeli úszók is szép számban járnak hozzánk, lelkes törzsgárda alakult ki az évek folyamán. Továbbra is sok egyetemista, nyugdíjas és gyerek vendégünk van. Az elkerülő út építése miatt a röplabdapályát új helyre költöztettük, a járműforgalom pedig nem zavarja majd a működésünket, az ígéretek szerint ugyanis zajvédő falat is építenek.

Névjegy Tóvári Sándor Pécsett született. A főiskolán emberi erőforrásokkal kapcsolatos tanulmányokat folytatott, rendelkezik úszómesteri, edzői képesítéssel is. A Pollack strandon 1988 óta dolgozik, kezdetben munkavállalóként alkalmazták. Egy lánya és egy fia, illetve két unokája van.



- Léteznek tervek új medence kialakításáról?

- Szinte bizonyos, hogy nem lesz bővítés, mivel gyakorlatilag körbeépítették a létesítményt. Ezt azonban nem érzem problémának, hiszen a strand ebben a formában, ekkora méretben hangulatos. Jelentősebb felújításra azonban szükség van: cserélni kell a nagymedence burkolatát, javítani a járdákat, valamint az épület is megérett a korszerűsítésre.



- Ha jól tudom, a Pollack üzemeltetése igazi családi feladat.

- Így van, a feleségem, a fiam és a lányom is segít. A gyerekeim itt nőttek fel, és a nagyobbik unokám is sok időt tölt itt. Ez jó érzés.



- Milyen a kapcsolat a Pécsi Tudományegyetemmel?

- Jónak mondható. Akárcsak mi, ők is egyre jobbá szeretnék tenni a létesítményt. Tavaly 20 millió forintból modernizálták a gépészetet, idén 7-8 millióból elektromos fejlesztéseket végeztek, valamint felújították a kismedencéket is. Az egyetemmel kötött megállapodásunk jövő nyárig szól az üzemeltetéssel kapcsolatban, természetesen szeretnénk, ha ezt követően is mi működtethetnénk a strandot.





Képünkön Tóvári Sándor látható.