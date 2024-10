Rengeteg sofőrt kaptak telefonozáson Baranyában

A Baranya vármegyei rendőrök is fokozott ellenőrzést tartottak az elmúlt héten.

A Roadpol Focus on the road elnevezésű európai kampány keretében az egyenruhások elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrizték, de nagy hangsúlyt kaptak a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények is.



Az egyhetes akció során több mint kilencszáz esetben kellett intézkedniük, amely közül csaknem százan mobiltelefonoztak vezetés közben, több mint háromszázan pedig nem használták a biztonsági övet.