Rekordszámú kiállító vett részt az idei Pollack Expón, 120 cég mutatta be termékeit

Egy kicsit már a jövőben érezhette magát a 13. Pollack Expo látogatója, hiszen olyan műszaki megoldásokat, technológiákat és fejlesztéseket láthatott vagy próbálhatott ki a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE-MIK) által szervezett pécsi rendezvényen, amelyek már a holnap kérdéseire adják meg a választ.

A február 28-án, illetve március 1-jén zajlott szakmai kiállításon és konferencián nemcsak a műszaki érdeklődésű egyetemi hallgatók állták körbe az elektromos BMW-ket, az egyedi kukásautót vagy oldották meg a „vizes" szabadulószoba feladványait, hanem a mérnöktovábbképzésen résztvevő szakemberek és az új műszaki megoldásokra kíváncsi „civil" látogatók is.

A legnagyobb vidéki műszaki expó iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. Idén több mint 100 előadás közül válogathatott a kar mintegy 1500 hallgatója, a mérnök továbbképzésre regisztrált 300 szakember és a több száz látogató. A kiállításon rekordszámú kiállító, több mint 120 cég mutatta be termékeit, újításait és szolgáltatásait.

Volt olyan stand, ahol akár a virtuális valóságot megjelenítő szimulációs szoftvert is ki lehetett próbálni, több helyen pedig a működő ipari robotok szolgáltak látnivalóul. Idén nőtt az építő-építész, a villamosipari és az informatikai cégek részvétele a kiállításon.

A villamosipari és informatikai, az építészeti tudományok, az építőmérnöki tudományok és infrastruktúra, az épületgépészeti szakmai előadások mellett újdonságként megjelent az örökségvédelemmel foglalkozó szekció, és már harmadik alkalommal rendezték meg az expó keretein belül a Hatékony Vízellátás Nemzetközi Konferenciát.

A tanácskozás aktualitását a fővédnök, Áder János köztársasági elnök gondolata is jól szemlélteti: „a víz drámáját eddig félvállról vette a világ, a közös cselekvés azonban nem halogatható tovább". A rendezvény ezért tapasztalatcserét biztosított a vízellátásban érintett számos szakmaterület képviselői számára, egyben a vízellátó hálózatok megítélésében szükséges paradigmaváltást szerette volna elősegíteni.

Az expón együttműködési megállapodást írtak alá a PTE-MIK és az ÉMI vezetői. Ebben többek között a két intézmény azt vállalja, hogy rendszeres tudás- és tapasztalatcserét folytatnak, kutatás-fejlesztési projekteket, kölcsönös képzési programokat és stratégiaalkotást valósítanak meg a hazai épített környezet fenntarthatósága és fejlődése, illetve az építéságazat fejlődése érdekében.

Ahogy tavaly, idén is a Pollack Expón adta át Pécs város Breuer Marcell díját dr. Páva Zsolt polgármester. 2019-ben az elismerést prof. dr. Kistelegdi István építésznek, Ybl Miklós-díjas egyetemi tanárnak ítélték oda a pécsi történelmi belváros településrendezési-rehabilitációs tevékenysége során elért páratlan sikerei, építészmérnöki tudományos-szellemi sokszínűsége, továbbá eredményes oktatói pályafutásának megbecsüléseként.

Ez is a város rendezvénnyel kapcsolatos egyre nagyobb szerepvállalását mutatja, mint ahogy az is, hogy évről évre egyre több pécsi cég jelenik meg az expón kiállítóként. Az eseményen nyújtották át a tavaly alapított, az országban az egyedülálló módon 3D nyomtatóval készült Pollack Expo díjat a Geberit Kft., illetve a Kamleithner Budapest Kft. képviselőinek, valamint Haraszti László tanácsadónak és dr. Kukai Tibor ny. főiskolai docensnek.

Az elismeréssel a Pollack Expo szakmai kiállítás és konferencia megrendezéséért végzett több éves, évtizedes munkát köszöni meg a kar, illetve a cégeknek azt a támogató együttműködést, amely eredményeként laborfejlesztést, eszközvásárlást, tanulmányutakat tudott megvalósítani az intézmény.

A Pollack Expo a vidék legnagyobb műszaki szakmai rendezvényeként egyfajta közösségszervező feladatot is ellát. A kiállításra és előadásokra érkező mérnökök, szakemberek körében egyre nagyobb a presztízse az expón való részvételnek, mint ahogy a kapcsolódó kísérőrendezvényeknek is. Ezeken a kapcsolatépítés mellett a szakmai kérdések megvitatására is lehetőségük adódik, valamint egykori alma materükhöz fűződő emlékeik felelevenítésére, hiszen az expón kiállító cégek képviselői között számos egykori műszaki karos hallgató található.