Rekordszámú fülesbaglyot számláltak meg Baranyában

Az erdei fülesbaglyok téli gyülekezőhelyein való idei számlálásnak az adott különös hangsúlyt, hogy az év madaráról van szó - írta közös hírlevelében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány.





A január 24-27. között zajló felméréseket olyan területekre is kiterjesztették, ahol korábban még nem vizsgálódtak. Az eddigi legalaposabb számlálás kiemelkedő eredménnyel zárult, minden eddiginél több baglyot sikerült megfigyelni.

Az önkéntesek összesen 87 helyszínt (például templomkertek, temetők, fenyőkkel vegyes utcai fasorok, parkok) kutattak át részletesen. Ezek közül 43 helyen találtak baglyokat. Hat esetben csak a fák alatti, sokszor jelentős mennyiségű köpet jelezte a baglyok ideiglenes jelenlétét, de telelő madarakat nem sikerült megfigyelni.

A felderített gyülekezőhelyek száma héttel haladta meg a tavalyit, ahol a számlálás pillanatában 1338 erdei fülesbagoly tartózkodott. Ez azonban csak a minimálisan becsült érték, hisz az örökzöld fákon nagyon nehéz felfedezni a baglyokat. A számlálás nehézségei miatt a vizsgálatba vont területeken ennél csak több bagoly lehetett.

Az egyedszám 535 példánnyal volt több a tavalyinál (+ 66,6%), és a 2017. évi csúcshoz (1039 pld.) viszonyítva is 28,8%-os a növekedés. A legtöbb baglyot Mohácson (94) figyelték meg, ahol lombhullató fákon található a madarak gyülekezőhelye, ezért számlálásuk viszonylag nagy pontossággal végezhető el. Jelentős számban találtunk még baglyokat Bólyban (90), a Kisszentmártonhoz tartozó Mailáthpusztán (88) és a szentegáti kastélyparkban is (73), de 50 példányt elérően Babarcon, Dunaszekcsőn, Lippón, Magyarbólyban, Majson, Monyoródon, Nagybudméron és Nagynyárádon is teleltek baglyok.