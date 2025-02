Rekordévet zárt 2024-ben a pécsi Zsolnay Örökségkezelő

Több mint 580 ezer ember látogatott el a pécsi kulturális holding, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) helyszíneire, rendezvényeire 2024-ben - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

A Zsolnay Kulturális Negyedet és a Kodály Zoltán nevét viselő koncert- és konferenciaközpontot is üzemeltető ZSÖK közleménye szerint a szintén kezelésükben lévő pécsi világörökségi helyszínekre soha ezelőtt nem érkezett olyan sok látogató, mint 2024-ben.

Pécs ókeresztény emlékeit összesen több mint 67 ezer ember kereste fel - írták, emlékeztetve arra, hogy átfogó fejlesztéseket hajtottak végre az érintett bemutatóhelyeken, amelyeknek köszönhetően immár modern, interaktív attrakciók, mobilapplikációk, filmek és játékok gazdagítják a látogatói élményt.

A garantált tárlatvezetéseken csaknem kétezren vettek részt, de népszerűek voltak a föld alatti séták és a Cella Septichora éjszakai fejlámpás tárlatvezetései is, míg a múzeumpedagógiai foglalkozásokon 1500 gyermek ismerkedett meg Sopianae ókori világával.

A közlemény szerint a Zsolnay Kulturális Negyed 254 ezer látogatót fogadott, és továbbra is a régió egyik legkedveltebb kulturális célpontja maradt több mint 2300 programjával, amelyek közül kiemelkedett tavaly is a Szamárfül gyerekfesztivál, a Zsolnay Piknik, a Star Wars Nap és sikeresek voltak a koncert- és színházi programok is.

A legnépszerűbb attrakció továbbra is a Zsolnay Aranykora - Gyugyi-gyűjtemény és a Planetárium, a fiatalabb generáció és a családosak körében pedig a Labor - Interaktív Varázstér, a Látványmanufaktúra és a VR Univerzum voltak a népszerű helyszínek - sorolták.

Az ország egyik legjobb akusztikájú hangversenytermét magába foglaló Kodály Központ 180 programja több mint százezer látogatót vonzott, ami közel tízszázalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A ZSÖK Vizuális Művészeti Centrum - Pécsi Galériák kortárs kiállításaira több mint tíz százalékkal többen látogattak el, mint 2023-ban, ráadásul a helyszínek több rangos díjat és szakmai elismerést is elnyertek, megerősítve Pécs pozícióját a kortárs művészetek térképén.



A ZSÖK NKft. által szervezett városi rendezvények - köztük a Zsolnay Fényfesztivál, a Sétatér Fesztivál vagy a Pécsi Napok - összesen több mint 136 ezer látogatót vonzottak.

A közleményben kiemelték: a ZSÖK célja továbbra is az, hogy "innovatív kulturális programokkal, különleges élményekkel és nemzetközi szinten is elismert rendezvényekkel gazdagítsa Pécs kulturális életét".

Idén ünneplik a pécsi ókeresztény temető világörökséggé nyilvánításának 25. és a Kodály Központ fennállásának 15. évfordulóját, így az ünnepi év alkalmából kiemelkedő hazai és nemzetközi produkciók érkeznek Pécsre - olvasható a közleményben.