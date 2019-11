Prima Primissima Díjra jelölték Gulyás Dénest, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatóját

A Prima Primissima Díj egyet jelent a kiemelkedő teljesítmények elismerésével, a jelöltek példaértékűt alkottak a kultúra, művészet illetve a tudomány területén. Idén Gulyás Dénest, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatóját is jelölték a díjra, Magyar Zeneművészet kategóriában.

Egyedülálló társadalmi elfogadottság, figyelem és elismerés övezi az idén 17 éves Prima Primissima Díjat. A hagyományhoz hasonlóan a jelöltek listáján a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képviselői szerepelnek. A közönség ismét lehetőséget kap a szavazásra, a Prima és a Junior Prima jelöltekre is lehet majd voksolni - tájékoztatott a Prima Primissima Alapítvány.

Idén már harmadik alkalommal, a határon túl élő magyar, magukat magyarnak valló, illetve magyarul is alkotó magánszemélyek és alkotóközösségek is jelölhetők. Az OTP Bank immár hét éve tartja fenn a kiemelkedő társadalmi elfogadottsággal bíró díjat, amelynek köszönhetően művészek, újságírók, tudósok, sportolók és oktatók kapnak elismerést.

Az Alapítvány küldetése és célja a kezdetektől az, hogy a díj révén hozzájáruljon a magyarországi és a határon túli kulturális és tudományos élet szereplőinek szakmai munkájához, fejlődéséhez, hogy a magyar szellemi élet és annak kiemelkedő művelői kiemelt támogatást kapjanak. A Prima Primissima Díj olyan megbecsültségnek örvend, olyan értéket képvisel, hogy már a jelöltté válás is nagy elismerést jelent, a díjazottak pedig büszkén viselik a kitüntetést. Az értékes életművek elismerése mellett az ifjú tehetségek felkutatása és megmutatása is fontos küldetés. A 2007-ben alapított Junior Prima Díj is számos reménység felemelkedéséhez nyújtott már támogatást.

„A Prima Primissima díj jelöltjei által felmutatott teljesítmény a tehetség mellett hosszú évek kiemelkedő és áldozatos alkotómunkájának, erőfeszítésének és kitartásának köszönhető. Minderre csak a legkiválóbbak képesek. Számunkra magától értetődő kötelezettség, hogy a díjjal felhívjuk a figyelmet, reflektorfénybe állítsuk ezeket a magyar honfitársainkat.

A Prima Primissima díjazottjainak egyre bővülő névsora bizonyítja, hogy a magyar gondolkodók, alkotók, sportolók értékteremtése rendkívüli, hozzájárulnak a magyar és azon keresztül az egyetemes kultúra építéséhez, hazánk hírnevének öregbítéséhez. A díjátadó számomra az évek során ettől vált nemcsak ünneppé, hanem egy olyan tradíció jelképévé is, amely remélhetőleg fennmarad a jövőben is" - mondta Dr. Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

Gulyás Dénes operaigazgatóra sms-ben lehet szavazni, a 06 (70) 707-7000-es telefonszámra küldött "sms 30" üzenettel! Szavazni december 4-ig lehet.