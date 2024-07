Pofátlan áron kínálják a magyar dinnyét a multik, csak ők járnak jól, még a vevők sem - Olvasói levél

Talán elsőre fura, hogy azon akadtam ki, de nagyon, hogy valamit - ami ráadásul finom és magyar - tényleg olcsón vásárolhatunk meg a multik áruházaiban, de az szerintem vicc, hogy egy gombóc fagyi áráért megvehetünk egy háromkilós dinnyét, írta olvasónk.

Még csak július dereka van, a dinnyeszezon gyakorlatilag most kezdődött, de a nagyáruházakban már most annyiért kínálják a magyar dinnyét, mint tavaly augusztusban, amikor a legnagyobb dömping volt a gyümölcsből, s amikor ki is húzták a gyufát a termelőknél.

Vagyis a helyzet idén ebből a szempontból még rosszabb.

Nem tudom, hányan jártak dinnyeföldön, főleg úgy, hogy nemcsak tátották a szájukat, hogy "jé, itt nő a mézédes", hanem csináltak is ott valamit, jelesül részt vettek például a betakarításban.

Ha mégis vannak ilyenek, akkor ők pontosan tudják, mennyire nehéz, fáradságos munka, s a hőségben verejtékezve talán eszükbe jut az is, hogy pénzben kifejezve mennyit is ér mindez.

Meg persze a láthatatlan előzmények, amiket csak a gazdák ismernek: az előkészítő munkálatok, az öntözés és egyebek, meg a folytonos aggodalom, elveri-e a termést idén is a jég vagy sem, esetleg olyan tartós forróság támad, mint ezekben a napokban, amikor a dinnyék egy része egyszerűen felrobban a földeken.

Ezért aztán érhető, hogy minél előbb szabadulni szeretnének a terméstől, leginkább abban bízva, hogy legalább annyit kapnak érte, amennyibe nekik került. A kínálkozó lehetőségre aztán le is csapnak a multik, mint gyöngytyúk a takonyra, s még azt is van pofájuk mondani, hogy ezzel a vásárlóknak tesznek jót, no meg a termelőknek.

Egy nagy frászt!

Azt nem is kell talán magyarázni, a termelőknél miért teszi be a kaput a hiénázás, a vevőkre pedig az a valós veszély leselkedik, hogyha most ennyiért vásárolnak dinnyét az áruházakban, a közeli jövőben nem lesz, aki megtermelje a hazai mézédest, s akkor aztán vehetjük a zölden leszedett, összehasonlíthatatlan ízű és állagú görög, olasz, stb. gyümölcsöt.

Szóval mindez egyedül csak a multiknak jó, mert még így is bőven marad rajta hasznuk, amit aztán persze kitalicskáznak az országból.

Ezért érdemes lenne megfontolnia mindenkinek, megvesz-e egy gombóc fagyi áráért egy kisebb dinnyét, vagy ellátogat egy valódi termelőhöz, s egy kicsivel többért ott vásárol - hosszabb távon ugyanis ez utóbbi éri meg a vevőknek is.