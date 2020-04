Péterffy közleményben is beszólt a kormánynak - A Fidesz szerint fogalma sincs a városvezetésről

Pécs balliberális polgármestere a városlakóknak küldött kampánylevele után közleményben is azt állította, a városnak nem nyújtott segítséget a kormány a járvány elleni védekezésben. Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője szerint Péterffy ezzel beismerte, hogy fogalma sincs a városvezetésről.

Amint arról beszámoltunk , Péterffy Attila, Pécs polgármestere a pécsieknek küldött két szájmaszk mellé egy kampánylevelet is csatolt, amelyben azt állította, a város nem kapott segítséget a kormánytól a járvány elleni védekezésben.

Ezt szerdán Soltész Miklós államtitkár cáfolta, amire válaszul Péterffy közleményt adott ki.

Íme:

"Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a mostani veszélyhelyzetben a Soltész Miklós államtitkár által említett összefogás mindennél fontosabb. Rengeteg példát említhetnék a szolidaritásra. Pécs vezetőiként ennek szellemében hoztunk meg számos döntést ellátandó gyermekeket és időseket illetően, de ez vezérli a törekvéseinket önzetlenül segítő pécsi cégeket, embereket, valamint a munkájukat a rászorultak érdekében felajánló önkormányzati intézményi dolgozókat is. Megköszönve az államtitkár úr finom jelzését biztosíthatom arról, hogy dr. Jakab Ferenc munkásságára enélkül is büszkék vagyunk. Azt is szép gesztusnak tartom, hogy a magyar kormány védőeszközöket biztosít az állami fenntartásban működő intézményeknek, és segíti az egyházi idősotthonok ellátását is.

Ám ettől még tény marad, hogy a magyar kormány Pécs önkormányzatának eddig nem nyújtott segítséget az új koronavírus elleni védekezésben. Cégeinket, intézményeinket magunk látjuk el védőeszközökkel, fertőtlenítőszerrel, az idősek, rászorultak ellátásáról egyedül gondoskodunk. Ez önmagában is komoly teher, és csak tetézi, hogy a kormánytól nem kapjuk meg a rendelkezésére álló információkat a pécsi megbetegedéseket illetően. Pedig erre nagy szükségünk lenne annak érdekében, hogy megszervezzük a védekezésünket, ráadásul még pénzbe sem kerülne az adatok átadása.

Láthatóan egyetértünk abban, hogy szükség van az összefogásra. Köszönettel venném, ha felesleges leckék helyett ennek valamilyen kézzelfogható jelét mutatná a kormány, például a megbetegedési adatok átadásával vagy megfelelő védőfelszerelés biztosításával."

Csizmadia Péter, a Fidesz városház frakcióvezetője a Facebookon reagált:

"Saját közleményében ismerte be Péterffy Attila (minden bizonnyal véletlenül), hogy fogalma sincs a városirányításról, de még a saját felelősségi köréről sem. Bár eddigi nyilatkozataiból ezt eddig is láthatták a pécsiek, de azt nem, hogy egyetlen olyan szakember sincs mellette, aki ezekre időben merné vagy tudná figyelmeztetni, azt megelőzendő, hogy ne járassa le se önmagát, se a városunkat még jobban.

Soltész Miklós államtitkár ma tételesen, számokkal és tényekkel cáfolta Péterffy Attila rágalmait: miszerint a kormány magára hagyta volna Pécset. Pécs polgármestere erre írt egy sértődött hangú választ, amiben véletlenül elismerte, hogy fogalma sincs, hogyan kell egy várost irányítani és menedzselni, és egyáltalán, mi lenne a dolga neki, mint polgármesternek - a facebookozáson túl.

Azt írta ugyanis Pécs első embere, hogy azért tény szerinte, hogy a Kormány nem segíti Pécset, mert „cégeinket, intézményeinket magunk látjuk el védőeszközökkel, fertőtlenítőszerrel, az idősek, rászorultak ellátásáról egyedül gondoskodunk".

Fel kell hívnom Péterffy Attila figyelmét, hogy az önkormányzat cégeinek, intézményeinek működtetése a polgármester feladata, nem pedig másé! Nem a Kormánynak kell gondoskodnia a város különféle gazdasági és egyéb társaságairól, hanem a polgármesternek, mint tulajdonosnak. (Itt azért megjegyzem, hogy ennek ellenére kb. kétmilliárd forinttal támogatja például Pécs kulturális intézményrendszerét - ZSÖK, Nemzeti Színház - a Magyar Állam már évek óta, amelyhez a városnak csak kiegészítést kell hozzátennie)

Felfoghatatlan komolytalanság azt várni a magyar Kormánytól, amely az egész országban szervezi a járvány elleni védekezést (hiteles nemzetközi statisztikák és WHO nyilatkozatok szerint igen jól), hogy emellett még a pécsi önkormányzat cégeiről, társaságairól is gondoskodjon.

Egyébként pedig Péterffy Attilának felesleges tudnia azt, hogy pontosan hány COVID beteg van Pécsen, mivel úgy kell(ene) döntéseket hoznia a szakmai ajánlások szerint, mintha mindenki beteg lenne! Ez a lényege a kijárási korlátozásnak és a távolságtartás elvének is. Ezeket a betegadatokat azoknak kell tudnia, akik a betegek gyógyításával foglalkoznak, és ezek a pécsi szakemberek, ezért például a Pécsi Tudományegyetemen tudják is. Ők gyógyítanak, Péterffy Attilának pedig várost kellene végre vezetnie, felelős döntéseket hoznia, nem csak facebook-követőit hevítenie.

Tisztelettel, de határozottan megkérem Péterffy Attilát, hogy a duzzogás és a másokra mutogatás gyakorlatával szakítson, és vállalja azt a felelősséget, amire megválasztották: hozzon végre szakszerű és gyors döntéseket Pécs, a pécsi polgárok és a pécsi cégek érdekében.