Péntektől ismét vásárolhatunk az uránvárosi piacon, kinyit a felújított létesítmény

A munkálatok befejezése után az ilyenkor szokásos átadás-átvételi procedúra is véget ért, visszaköltöztek az árusok, így péntektől ismét vásárolhatunk a Hajnóczy utcai piacon.

Az árusok már javában készülődnek, a portékák egy része már csütörtökön bekerült az elárusító-helyekre, hogy pénteken már zavartalanul szolgálhassák ki a vevőket, amikor is újra várja az érdeklődőket az uránvárosi piac.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. közlése szerint a piac hat órától nyitja meg kapuit vásárlói előtt.

Hétfőtől péntekig reggel hattól délután ötig, szombaton hattól kettőig tart nyitva, vasárnap pedig a korábbi gyakorlatnak megfelelően zárva tart, míg a piaccsarnok mellett található üzletek nyitva tartása egységenként változó.

Az összességében mintegy 500 milliós beruházás során teljesen megújult a létesítmény.

A piaccsarnok melletti található új utcafronti üzletsor üzletei egyedi, egységes arculatot kapott. Az üzletsoron a korábbiakhoz hasonlóan színes kínálattal várják vásárlókat, így a megszokott módon beszerezhető füstölt áru, hal, péktermék és zöldség-gyümölcs.

Az előző évekhez képest jelentősen megnövekedett a piaci árusok száma a sikeres fejlesztésnek, valamint a teljes körű felújításnak köszönhetően.

A megvalósított fejlesztések eredményeként korszerűsítették az ezer négyzetméteres, fedett csarnokot. Az asztalokat felújították, a piacon új illemhelyek állnak rendelkezésre, a mozgásukban korlátozottak számára is.

A kényelmi szolgáltatások között a vásárlók számára ingyenes wifi csatlakozási lehetőség is biztosított.

Az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően az utcát új burkolattal látták el, a járdák pedig dísztérkövet kaptak, emellett új parkolóhelyek jöttek létre, míg a biciklivel érkezők számára tároló áll rendelkezésre.



A területen biztonsági kamerarendszer is működik.

A csarnok és környéke mellett a Hajnóczy utca egésze is megújul, a Bihari János utcától egészen a Laterumig: parkolókat és új zöldfelületeket is kialakítanak, ezek a munkák még jelenleg is tartanak, várhatóan májusban fejeződnek be.