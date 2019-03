Páva Zsolt az ünnepen: a 12 pont ma is iránytűként szolgálhat - Képgaléria!

A magyarság számára legkedvesebb ünnepnek nevezte Páva Zsolt, Pécs polgármestere az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapját a Kossuth téren összegyűlt sokaság előtt tartott beszédében pénteken a Kossuth téren.

Ragyogó napsütés, igazi tavaszias idő fogadta a pécsi ünnepségre érkezőket a Kossuth téren pénteken délelőtt.

A kikelet hangulata, a 48-as hősök emléke idén sokakat csalogatott ki a megemlékezésre, több százan gyűltek össze kis nemzeti zászlókat tartva a kezükben.

Gyermekkórus, tánccsoportok előadása után Páva Zsolt, Pécs polgármestere mondott ünnepi beszédet.

A városvezető hangsúlyozta, a magyarság számára, bárhol is élnek a világban, ez a legkedvesebb ünnep, s biztosan biztosan megemlékeznek róla, még ha csak lélekben is.

Hozzátette, a 12 pontnak napjainkban is van üzenete, s korunkban is iránytűként szolgálhatnak. A szabadságharc volt az első alkalom, hogy a nemzetközi figyelem középpontjába került Magyarország, és az is először történt meg, hogy a forradalmat követő szabadságharcban olasz, osztrák és lengyel csapatok is segítségünkre siettek.

Páva Zsolt beszédét, s a tovább folytatódó ünnepi műsort követően pártok, szervezetek, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az egyetem és a kisebbségek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.

A megemlékezés után táncház, kézműves foglalkozások és pónilovaglás várta a családokat.

Délután öt órakor a Fürdő utcából indul a felvonulás lovas huszárokkal, a Pécsi Ércbányász Fúvószenekar kíséretében.

A 48-as téren koszorúzás lesz Varga Miklós előadóművész részvételével és a Misina Néptáncegyüttessel.

Este 19 órakor a Kodály Központban a világhírű, Grammy-díjas Al Di Meola gitárművész ad lemezbemutató koncertet „Opus & More 2019" címmel.