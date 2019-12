Nyolcszáz ajándékcsomag gyűlt össze az állatkertben

Összesen 800 ajándékot adományoztak pécsi családok és gyerekek rászoruló, hátrányos helyzetű kisdiákoknak a Pécsi Állatkert és a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület hagyományos adventi jótékonysági akciójának keretében.

Az ajándékcsomagokat hétfőn adták át a gyerekeknek a Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, az Abaligeti Általános iskolában és Piskó településén.



Már harmadik éve rendezte meg a Pécsi Állatkert a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület azt a - "Plüssmaciért élő macit" elnevezésű - közös jótékonysági akciót, melynek keretén belül a pécsiek rászoruló gyermekek számára vihettek adományokat az állatkertbe advent első hétvégéjén, a jó cselekedetet pedig az akcióban közreműködők kedvezményes, 500 forintos belépőjeggyel honorálták.

A hagyományos állatkerti adománygyűjtés a napokban befejeződött, az összegyűlt

csomagokat - melyek összesen 800 ajándékot rejtettek - melynek egy részét hétfőn adták át a Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében.



A rászoruló kisiskolásoknak a csomagokat az akció ötletgazdái, Siptár Dávid, az állatkert igazgatója és Herbert Gábor, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének elnöke adta át.



Herbert Gábor elmondta, hogy a nagycsaládos egyesület vezetőjeként sok olyan pécsi családot ismer, ahol a gyerekek szerencsésebb közegben élnek és nevelkednek, mint azok, akiket az állatkerttel közösen idén megajándékoztak. Mint mondta, ezek a jobb körülmények között cseperedő gyerekek voltak azok, akik saját játékaikat, plüsseiket, könyveiket rászoruló társaik számára felajánlották.



Kiemelte, hogy a hagyományos jótékonysági programjuk idén is elérte célját: megismertetni a kisgyerekeket az adományozás jóleső érzésével.



Siptár Dávid hangsúlyozta, hogy az állatkert újranyitása óta mindig nagy figyelmet szentelt a társadalmi felelősségvállalásra, a rászorulók, hátrányos helyzetűek támogatására.

Hozzátette, hogy az intézmény célja nem csupán az, hogy turisztikai attrakcióként szórakoztassa a látogatókat, hanem a szemléletformálás, az oktatás is, melynek jó példája az állatkertben jelenleg is zajló zoopedagógiai foglalkozás-sorozat, melyen a Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

is rendszeresen részt vesznek.



A mai napon még Piskón és Abaligeten is folytatják az ajándékok kiosztását, a sok csomagnak összesen 300 gyermek örülhet majd.