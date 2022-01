Nem váltják le a Tüke dolgozóit megsértő vezért, komoly béremelést sem kapnak a sofőrök

A keddi pécsi közgyűlésben is téma volt Bánkuti István, a Tüke Busz elnök-vezérigazgató lealacsonyító és sértő nyilatkozata , amellyel a cég dolgozóit sértette meg, s az is, hogy kapnak-e érdemei béremelést a buszsofőrök. Bognár Szilvia, a volt DK-s alpolgármester is felkérdezte Péterffy Attilát, Pécs polgármesterét a téma kapcsán.

A Mindenki Pécsért Egyesület képviselője, Bognár Szilvia az ülés elején tette fel a kérdést:

- Már a nyilvános térben is napirenden van a Tüke Busz Zrt. autóbuszvezetőit és utasait is érintő probléma: a társaságnál tapasztalható fluktuáció. Mit tervez tenni a tulajdonos a jelenség orvoslása érdekében, legfőképpen a menedzsmentben a szakmaiság hangsúlyossá tétele és az autóbuszvezetők méltatlanul és a felelősségükhöz képest aránytalanul alacsony órabére, és a munkaköri ösztönzők,egyéni és csoportos fejlesztés, mentális támogatás, hatékony belső kommunikáció, vonatkozásában, hogy a Tüke Busz Zrt., mint munkahelyi szervezet újra a város egyik zászlóshajója legyen?

A nap során pedig megemlítette azt is, hogy többször kimaradnak a járatok az ő körzetében is és erről sok bejelentést kapott a pécsiektől is.

Úgy vélte, vagy csökkentett menetrendet kell meghirdetni, vagy megvizsgálni milyen irracionális jelenségek okozzák a járatkimaradásokat. Rendre lát olyan buszokat, amelyek egy-két utassal mennek, persze a járványhelyzet, a pénzügyi nehézségek mind nehezítő körülmények, de nem minden pénzkérdés.



Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke kissé továbbment, s egyenesen azt kérdezte Pécs polgármesterétől, mikor küldik el Bánkuti Istvánt, valamint Péterffy támogatja-e azt, hogy 1265 forintról 1600 forintra emeljék az alap órabért a cégnél.

A kérdezők aztán választ is kaptak. Röviden: mindenre egy-egy nemet.

Kissé bővebben: Kővári Jánosnak úgy felelt, hogy nem tervezik leváltani Bánkutit, aki hibázott, bocsánatot kért az érintettektől.

A béremelésről szólva úgy fogalmazott, hogy ez említett összeg 26,5 százalékos emelés jelentene, amit egy olyan szakszervezet kér, amely nem is reprezentatív.

Így ezt nem támogatják, 10 százalék körüli béremelést tudnának elfogadni, de az is erőn felüli az vállalás.



Bognár Szilviával annyiban egyetértett, hogy nem minden pénzkérdés, de a jegyekből, bérletekből származó árbevételek negyven százalékkal csökkentek a járványhelyzetben, miközben emelkedett a gázolaj ára, ennek ellenére szeretnék fenntartani a cég működését, ahol kvázi gazdasági válságmenedzsment van.