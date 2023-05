Most jön csak az igazi káosz a Tettyén: feltúrják a teljesen tönkretett Vince utcát

Sikerült a pécsi városvezetésnek -a lakók folyamatos tiltakozása ellenére bevezetett - "cirkulációs" közlekedési renddel igazi káoszt okozni a Tettyén. A helyzet azonban most fokozódik, jövő héten ugyanis feltúrják a Vince utcát a csapadékvíz-elvezető rendszer javítása miatt. Azt nem közölték, mi lesz az utcára zúdított nagy forgalom miatt tönkrement díszburkolattal.



Idestova egy esztendeje vezették be az úgynevezett cirkulációs közlekedési rendet a Tettyén, amelynek lényege, hogy a Vince utca teljes hosszában felfelé, a Tettye utca a Cserző köztől lefelé egyirányú. Előbbi utcában parkolni is lehet mindkét oldalon.

A változtatást megelőzően is számos kétség merült fel, hogy a gyakorlatban mindez hogy válik majd be, a környéken lakók jelentős része pedig azóta is tiltakozik, s az eredeti állapot visszaállítását követelik.

Különösen a Vince utcában lakók életét keserítette meg a városvezetés: járda hiányában a járókelőknek szökellniük kell az autók között, a díszburkolat pedig lényegében tönkrement.

Ráadásul az utcát gyakorta elönti a víz, legutóbb május 15-én. Akkor az épületek megóvása érdekében kétszázhét darab homokzsákot helyeztek el az utcában - a munkálatokban a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület, valamint a Baranya Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség tagjai segédkeztek (képünkön).

A vízelvezető-rendszer javítását jövő kedden kezdi meg a Biokom kedden kezdi meg.

Azt írták, hogy a munkálatok miatt a környék forgalmi rendje az alábbiak szerint változik:

- a Vince utca 70-72. előtt teljes útzár lesz érvényben, így a Vince utca és a Gáspár utca közötti összeköttetés ideiglenesen megszűnik.

- A Vince utca a Cserző köztől felfelé zsákutca lesz.

- A Gáspár utca a Majtényi utcától északi irányban zsákutca lesz és ideiglenesen kétirányú forgalmi rend lesz érvényben.

A munka várható befejezésének dátuma: 2023. június 5. (péntek).

Hozzátették, hogy az időjárási viszonyok és a műszaki feltételek miatt az időpontok változhatnak, kitolódhatnak, s egyben kérik, hogy a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően, fokozott óvatossággal közlekedjenek az arra járók.

Arról nem szóltak, a díszburkolatot is kijavítják-e, de élünk a gyanúval, hogy nem.



Hát, Isten neki, fakereszt.