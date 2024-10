Mohács után Pécsre is megérkezett a Vatikánból indult békefutás lángja

Március 6-án a Szentatya, Ferenc pápa áldásával a Vatikánból indult útnak az idei Peace Run, azaz Békefutás, melynek nemzetközi futócsapata hozta hazánkba azt a fáklyát, melynek lángja csütörtökön Mohácsra, másnap pedig Pécsre érkezett, ahol a Lauber Dezső Sportcsarnokban tartották a rendezvény záróünnepségét.

Az 1987 óta évenként megrendezett, 27 európai ország területén áthaladó váltófutáshoz, melyet az egyik legnagyobb civil kezdeményezésként tartják számon a békéért, hazánk 1989-ben csatlakozott.

A Pécsre érkezett futókat 1500 általános iskolás gyermek várta a sportcsarnokban, ahol Felföldi László Pécsi megyéspüspök köszöntötte a résztvevőket. A 21000 kilométert megtett fáklyát átvéve a püspök rövid köszöntőjében arra hívta fel a jelenlevő gyermekek figyelmét, hogy csak akkor lesz a nemzetek között béke, ha otthon, családjainkban minden családtagunk, édesanyák, édesapák és a gyermekek szívében is béke, öröm és szeretet lesz.

A békefutást, vagyis a Peace Run-t a bengáliai születésű Sri Chinmoy (1931-2007) spirituális tanító, író, művész és sportoló is alapította, aki életét a világbéke és a harmónia eszméjének szentelte. A Peace Run célja a szabadság, a tolerancia és a megértés előmozdítása a társadalomban. A futás mottója ezt hirdeti: „Tégy egy lépést a békéért!". Azaz, ha mi magunk teszünk egy lépést a békéért akár azzal, hogy mi magunk is békésebbé válunk, akkor ezáltal a világ is kicsit jobbá lesz. A szervezők szándéka szerint a rendezvény hitet és reményt ad, illetve elgondolkodtathatja és tudatosabbá teheti az embereket a béke vonatkozásában.