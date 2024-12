Mérgezett drog végzett egy nővel Versenden, lecsaptak a terjesztőkre - Videó!

Drog miatt halhatott meg egy nő Versenden. A rendőrök az eset kapcsán hét dílert vettek őrizetbe. Egyiküket hálált okozó testi sértéssel is gyanúsítják.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból indított eljárást, mert felmerült a gyanú, hogy egy 34 éves versendi nő halálát drog okozhatta.

A nyomozók átfogó adatgyűjtést követően december 11-12-én a Mecsek Közterületi Támogató Alosztály munkatársainak segítségével hét embert fogtak el - öt férfit és két nőt -, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy az elmúlt másfél évben kábítószert árultak Versenden.

A dílerek otthonaiban tartott kutatások során drog terjesztéséhez szükséges eszközök mellett fűrészgépet, fűkaszát és fúrógépet is lefoglaltak a rendőrök. Több adat mutat arra, hogy a vásárlók gyakorta lopott tárgyakkal fizettek a kábítószerért. A fogyasztói kör feltérképezése és elszámoltatása jelenleg is tart.













A dílerek közül egy 27 éves nőt azzal is gyanúsítanak, hogy olyan drogot árult, amelyet előzetesen mérgező anyaggal ütött fel, majd eladta azt a 34 éves későbbi áldozatnak.

A kábítószer-kereskedelem gyanúját erősíti az a tény, hogy a nő melltartójából nagyobb összegű pénz került elő, túlnyomó részben 500-as, 1000-es és 2000-es címletekben, amik megfelelnek a porciózott drog ellenértékének.

A rendőrök kihallgatták, majd őrizetbe vették a gyanúsítottakat, és kezdeményezték letartóztatásukat. Kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyomoznak ellenük, továbbá a 27 éves nővel szemben halált okozó testi sértés bűntette miatt is indult eljárás.