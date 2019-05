Lezárják a Mártírok útja egy részét péntektől

A szennyvízhálózat ütemezett felújítását követően a csapadékvíz-hálózat bővítési és korszerűsítési munkálatainak előkészítése is megkezdődik a Mártírok útján. A hamarosan induló kivitelezés előtt a hétvégén megerősítik a Szabadság utca - Rét utca közt ideiglenesen helyreállított útburkolatot; a

forgalomkorlátozás május 24-én, pénteken 9 órától lép életbe.

Elkészült a Mártírok útja alatt futó nagy átmérőjű szennyvízgyűjtő csatorna korszerűsítésének első szakasza, az elkövetkező hetekben a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakemberei a Kandó Kálmán utcától a Megyeri út felé tartó szakaszon cserélik az ingatlanok szennyvíz bekötővezetékeit.



A területen a csapadékvíz-elvezető rendszer is bővül: Pécs városa sikeres pályázatot folytatott le, így a szennyvízhálózati munkálatok után tervezetten és ütemezetten a meglévő csapadékcsatorna rekonstrukciós munkálatai is megkezdődnek a Mártírok útján, ahol a csatornahálózat tisztítása és a meglévő víznyelők újjáépítése mellett bővítik is a csapadékvíz-hálózatot.

A projekt I. ütemében a Rét utca - Mártírok útja csomóponttól a Szabadság utca irányába új csapadékcsatornát építenek ki mintegy 120 méter hosszon új

víznyelőkkel.



A kivitelezés várhatóan júniusban megkezdődik, a biztonságos közlekedés érdekében addig is megerősítik a jelenleg ideiglenesen helyreállított útszakaszt: május 24-én 9 órától lezárják a Mártírok útja Szabadság utca -Rét utca közötti szakaszát, csak a buszforgalom biztosított (a déli Rét utcai megálló kihagyásával), autóval

nem lehet behajtani.

Az átmeneti korlátozás a hétvégén is tart, az útszakaszt várhatóan hétfőn, a déli

órákban adják vissza a forgalomnak.



A csapadékvíz-elvezetés fejlesztési munkáinak lezárását követően a Szabadság - Rét utca közötti teljes szakasz magas minőségű aszfaltot kap, az útpadkák helyreállítási munkálatain túl a burkolat is teljes egészében megújul.



A szolgáltatók köszönik a környéken élők, dolgozók és a közlekedők türelmét, amellyel segítik a beruházások megvalósulását!