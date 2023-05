Lemondott a Tüke Busz vezére, megköszönték a helytállását

Lemondott posztjáról Bánkuti István, aki 2021 februárja óta az igazgatóság elnökeként vezette a Tüke Busz Zrt-t, közölte a hétfői hírt kedden Pécs jelenlegi polgármestere, Péterffy Attila.

Azt írta, "Bánkuti István ideiglenesen, ráadásul egy nagyon nehéz helyzetben vette át a pécsi közösségi közlekedésért felelős önkormányzati cég vezetését. A járvány miatt visszaesett az utasforgalom, a jelentősen csökkent bevételek előidézte gondokat tetézte az infláció és a dráguló üzemanyag.

A cég most távozó vezetője egy ilyen nehéz időszakban is biztosítani tudta a pécsi közösségi közlekedés folytonosságát. Munkájáért, helytállásáért a pécsiek nevében is köszönetemet fejezem ki Bánkuti István felé.

A távozásával kialakult helyzet lehetőséget teremt arra, hogy a Tüke Busz Zrt. egy új vezetési struktúra irányítása alatt folytassa a tevékenységét. A cég új vezérigazgatója a társaság operatív irányításáért felel. A Tüke Busz Zrt. Igazgatósága pedig, kibővülve egy rendkívül komoly tapasztalattal bíró szegedi szakemberrel, a stratégiai döntések előkészítésén fog dolgozni.

Pécs város vezetésének célja a továbbiakban is az, hogy a közösség minél több tagjának nyújtson elérhető és vonzó közlekedési alternatívát a helyi buszközlekedés", olvasható a közleményben.