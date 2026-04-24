Korszerű szálláshelyekkel nyitják a szezont a Mecsekerdő idén 30 éves erdei iskolái
2026. április 24. péntek 09:30
A Mecsekerdő Zrt. csütörtökön ünnepélyes keretek között adta át megújult erdei iskolai szálláshelyeit Sasréten. A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program részeként, az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult beruházás nemcsak a látogatók komfortérzetét növeli, hanem a fenntartható üzemeltetés terén is új szintet lépett.
Az átadó ünnepségen Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója és dr. Őri László, Baranya Vármegye Önkormányzatának elnöke mondott köszöntőt, és méltatta a megvalósult fejlesztéseket. A beruházások átadása koronázza meg az idei ünnepi esztendőt: a Mecsekerdő erdei iskolái 2026-ban ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját, így a mostani fejlesztésekkel méltó módon teszik teljessé a környezeti nevelés három évtizede tartó sikertörténetét.
Megújuló energia és modern kényelem
A fejlesztés két emblematikus helyszínt érintett: a zselici Kikerics és a nyugat-mecseki Mókus Su-li erdei iskolákat.
• Kikerics Erdészeti Erdei Iskola (Sasrét): A több mint 23 millió forintos projekt keretében a szállást biztosító faházak teljes energetikai korszerűsítésen estek át. 10 cm-es kőzetgyapot hőszigetelés és modern, háromrétegű üvegezéssel ellátott borovifenyő nyílászárók kerültek beépítésre. A fűtést és a melegvíz-ellátást ezentúl napkollektoros rendszer és hűtő-fűtő klímák biztosítják, így az épületek működése megújuló energiára alapozott.
• Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő Háza (Sás-völgy): A közel 16,4 millió forintos beru-házás során kiépült a központi fűtésrendszer egy modern, 40 kW-os kazánnal, kiváltva a ko-rábbi cserépkályhákat. Megújult a konyha gépesítése, rovarhálókat és árnyékolókat szereltek fel, a kültéren pedig új pad-asztal garnitúrák, ivókút és bővített erdei játszótér várja a csoportokat.
30 év tapasztalat
A Mecsekerdő 1996 óta elkötelezett az erdőpedagógia mellett. Iskolái - köztük az Energy Globe-díjas Erdő Háza - évente több ezer vendégéjszakát regisztrálnak, 2025-ben ez a szám összesítve meghaladta a 3600-at. A minősített erdei iskolai programok mellett a szálláshelyek a szabad kapacitás függvényében a bakancsos turisták előtt is nyitva állnak.
Forrás: Mecsekerdő Zrt.
