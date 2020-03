Kiürültek a távolsági buszok és a vonatok, brutálisan visszaesett az utasforgalom

A koronavírus terjedésének lassítása érdekében csaknem megállt az élet Baranya megyében is. Digitális távoktatásban zajlik a tanítás, az üzletek jelentős része bezárt, és sajnos más munkahelyeken is kényszerű szabadságra küldték a dolgozókat - vagy már el is bocsátották őket. Ezzel párhuzamosan a buszokon és a vonatokon is alig utaznak, a MÁV például csaknem nyolcvan százalékos forgalomcsökkenést regisztrált.





Az év ezen részében megszokotthoz képest ritkábban közlekednek a helyi járatú autóbuszok Pécsett. A korlátozás értelmében például hétköznapokon délután is - néhány kivételtől eltekintve - a vasárnapi menetrend van érvényben, de a hét többi napján is legfeljebb a nyári, csökkentett számban róják a várost a járművek.

A lapunknak nyilatkozó utasok arról számoltak be, általában alig páran vannak a buszokon, a gyérebb közlekedés tehát nem eredményezett tumultust, ami minden bizonnyal nemhogy a vírus terjedésének lassulását, inkább gyorsulását okozta volna.



Amint arról korábban beszámoltunk , március 25-től a VOLÁNBUSZ Zrt. a tanszüneti menetrend szerint indítja a távolsági járatokat. Megkeresésünkre a társaságnál közölték, a járványügyi helyzetre tekintettel érzékelhetően visszaesett az autóbuszos közösségi közlekedést használó utasok száma, azonban ezzel kapcsolatban konkrét adatokkal még nem rendelkeznek.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Kommunikációs Igazgatóság arról adott tájékoztatást, hogy létrehozták a www.volanbusz.hu/hu/koronavirus oldalt, ahol pontos információk találhatóak a járatokról, a menetrendről, illetve a jegy- és bérletváltási szabályokról.



Jelentős visszaesésről számoltak be a Magyar Államvasutaknál is. Megtudtuk, a március 23-i héten a belföldi jegyértékesítés körülbelül hetven-nyolcvan százalékkal marad el a tavaly, ugyanebben az időszakban mért adattól.

A MÁV Zrt. érdeklődésünkre azt írta munkatársunknak, hogy az InterCity-vonatokon még nagyobb a visszaesés, ezeken a szerelvényeken kilencven százalékkal kevesebben utaznak, mint egy évvel korábban. A legforgalmasabb vasútállomások pénztáraiban - így a pécsi főpályaudvaron is - mintegy 70-80 százalékkal csökkent a jegyváltások száma.

A szombattól életbe lépő kijárási korlátozás miatt az előttünk álló időszakban várhatóan még ennél is kevesebben közlekednek majd.

Képünkön: rendszeresen fertőtlenítik a vonatokat.