Kitüntették a PTE kancellárját, Jenei Zoltánt

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, a „Közszolgálatáért érdemjel arany fokozata" kitüntetésben részesítette Jenei Zoltánt, a Pécsi Tudományegyetem kancellárját.

A közgazdász végzettségű Jenei Zoltán ötödik éve látja el az egyetem kancellári feladatait, szakmai kvalitásainak köszönhető, hogy mára a PTE hiteles és stabil gazdálkodású szereplője a dél-dunántúli térségnek.

Újraindította a régió gazdasági, társadalmi és kulturális szereplői közötti párbeszédet, ezáltal új lendületet adott a nagy múltú intézmény és annak környezete közötti kapcsolatoknak.



Jelentős a szerepe abban is, hogy a Modern Városok Program keretén belül jelenleg is zajló egyetemi fejlesztések látványosan haladnak. Ezen változásokból nem csupán a Pécsi Tudományegyetem, hanem Pécs városa, a civil szféra, az ifjabb generációk, az egyetemi hallgatók, a kis- és középvállalkozások is sokat profitálnak, és hosszú távon dinamizálhatják a régió versenyképességét is.