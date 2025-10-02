Kétmilliárdból épült baramfitelepet adtak át Sombereken

A baromfiágazat az egyik legnagyobb perspektívájú és legversenyképesebb állattenyésztő ágazat Magyarországon - jelentette ki az agrárminiszter Sombereken csütörtökön.

Nagy István a Doór-Baromfi Kft. 2 milliárd forintból épült baromfitelepének átadásán hangsúlyozta: az ágazatba való befektetés megtérülése kiemelkedő, amivel az ágazati szereplők hosszú távon számolhatnak, mert a baromfihús az egyik legnépszerűbb fehérjeforrás a világon, kereslete folyamatosan nő.

A magyarországi fogyasztás évek óta meghaladja az évi 30 kilogrammot személyenként - fűzte hozzá.



A baromfiágazat hozzájárul a külkereskedelmi mérleg javításához is, hiszen a hazai piac ellátása mellett jelentős export árualapot állít elő, a húsfélék exportárbevételének több mint a felét a baromfihús adja - jelezte.

Hozzátette: mivel az ágazat exportorientált, a világpiaci helytállás érdekében akkor is fejleszteni kell, ha már most is versenyképes.

