Kétezeren is munkába állhatnak Baranyában a Nyári diákmunka programnak köszönhetően

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal várakozásai szerint az idei évben a vármegyében akár kétezer diák is munkába állhat július 1-jétől a Nyári diákmunka programnak köszönhetően, amelyre ezúttal 226 millió forintos forrás áll rendelkezésre. A tudnivalókról - a baranyai adatok, információk ismertetésével - a térség egyik kiemelt turisztikai helyszínén, a pécsi székesegyház mellett található Magtár Rendezvényházban tartottak sajtótájékoztatót.

A Baranyában is nagy népszerűségnek örvendő, a fiatalkori inaktivitás csökkentését, a korai munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzést elősegítő országos program bértámogatással ösztönzi a középiskolások, egyetemisták vakációs foglalkoztatását.



- A programba 16 és 25 év közötti, nappali tagozaton tanuló diákok jelentkezhetnek, akik jelenleg nem állnak munkaviszonyban és nincs vállalkozási jogviszonyuk - mondta el Müllerné dr. Juhos Bernadett, a kormányhivatal főigazgatója. Hozzátette: a programra regisztrált fiatalokat ezúttal is a turizmusban, a vendéglátásban vagy a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban működő vállalkozások, valamint az önkormányzatok foglalkoztathatják.

- Baranya vármegyében jelenleg összesen 226 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre a 2024. évi program támogatásaira. Ez 50 millió forinttal magasabb az előző évben kifizetett támogatási forrásnál, amelyből akkor több mint 1700 fő foglalkoztatása valósult meg - emelte ki dr. Tigelmann Éva.

A foglalkoztatási főosztály vezetője hangsúlyozta, ennek megfelelően az idei évben arra számítanak, hogy akár kétezer diák nyári foglalkoztatását is elő tudják segíteni, bízva abban, hogy ezúttal is jelentős lesz az érdeklődés mind a fiatalok, mind a munkáltatók részéről.

A sajtótájékoztatónak helyszínt adó, jelentős turisztikai vonzerővel bíró Magtár Rendezvényház, illetve az abban található vendéglátó egységeket működtető vállalkozás korábban is örömmel élt a lehetősséggel, és a kormányzati támogatásnak köszönhetően tavaly nyáron öt diáknak biztosított munkát.

Mint azt Ormosy Petra, a Pécsi Egyházmegye Infopontjának vezetője az elmúlt évi tapasztalatokról elmondta, a munkáltatónak és a fiataloknak egyaránt számos előnnyel jár a program. - Ezt mutatja az is, hogy az egyik fiatal a tavalyi program lezárultával is a munkatársunk maradt, és jelenleg is a Magtár Rendezvényházban segíti a feladatellátást - tette hozzá.

A program iránt érdeklő diákok a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain regisztrálhatják magukat, a munkáltatók pedig szintén ott nyújthatják be támogatási kérelmeiket a 2024. július 1. és 2024. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatás vonatkozásában.

A programról és a támogatási feltételekről részletesen a www.munka.hu oldalon olvashatnak.