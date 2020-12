Két fiatal pécsi zenész is nyertese lett a a MOL Tehetségtámogató Programjának

Baranya megyéből három fiatal művész, Szabó Luca Bólyról, valamint a pécsi Porkoláb Janka és Remenyik Balázs lett a győztese a MOL Tehetségtámogató Programjának, mely az idei tanévben összesen 19 millió forinttal támogatja a 10-23 év közötti tehetséges művész- és kutatójelöltek pályafutását.

Országszerte összesen 59 fiatal pályázó és csapataik nyertek támogatást.



Idén a koronavírus-járvány miatt sok verseny és kurzus elmaradt, ezért érzékelhetően kevesebben, összesen 202-en igényeltek támogatást, melynek összege még így is csaknem ötszöröse volt a rendelkezésre álló keretnek.

A szakértő zsűri értékelése után a pályázatot kiíró MOL Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 59-en kapják meg az igényelt támogatást. Az elnyert összeget - összesen 19 millió forintot - a tehetségek leginkább hangszervásárlásra, előadásokra és tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésére, vagy egy-egy verseny útiköltségeinek támogatására fordíthatják majd, illetve a felkészítő tanár díját is finanszírozhatják belőle.



A Baranya megyei győztesek:



Szabó Luca, harsona, Bóly



A mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában Hahner Róbert tanítványa, második alkalommal nyerte el a program támogatását harsona tartozékok beszerzésére.

A bólyi lány zenei pályafutását baritonkürtön kezdte nyolcéves korában. Versenyeken itthon és külföldön már új hangszerével, a harsonával indult és ért el szép eredményeket.



Porkoláb Janka (képünkön), cselló, Pécs



Janka jelenleg a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanul Kemény Krisztina tanítványaként.



Nagyszerű versenyeredményei mellett számos mesterkurzuson gyarapította tudását az elmúlt években. Gitáron és zongorán is tanul, kamara- és nagyzenekarban is játszik. Ha a járványhelyzet engedi ebben a tanévben több fellépése és versenye is lesz, amelyeken a támogatásból vásárolni kívánt „hosszított csellóhúrok" már egy egészen más

hangzást tesznek majd lehetővé számára.



Remenyik Balázs, zongorista, Pécs



A pécsi Liszt Ferenc Zeneiskolában Megyimóreczné Schmidt Ildikó tanítványa. 2014 óta szerepel regionális, országos és nemzetközi versenyeken.

2017-ben a Virtuózok döntőjébe került. 2018-ban a VIII. Farkas Ferenc

Zongoraversenyen I. helyezését ért el. Zeneakadémiai felvételire készül idén.

A zsűri tagjai idén Devich Márton a Bartók Rádió igazgatója, Pázmány Karolina Ágnes vizuálisnevelés-tanár, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanszékvezető-helyettese és Pertis Szabolcs matematika-fizika szakos tanár, népzenész voltak.

Elsődleges bírálati szempontjuk a pályázók eddigi eredményessége és jelenlegi igényük

indokoltsága volt. A támogatottak több mint egyharmada a 10-14 éves korosztályból került ki. Legtöbben zeneművészeti területről nyújtottak be kérelmet az ösztöndíjra, ami érthető is, hiszen egy hangszer megvásárlása komoly befektetés egy átlagjövedelemmel rendelkező család számára. A fiatal tehetségek előfinanszírozásként

kapják meg a támogatást.