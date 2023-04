Jégesőre, erős szélre is figyelmeztetnek Baranyában

Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Baranyára is.

Azt írták, zivatarok alakulhatnak ki a megyében, amelyeket villámlás, erős szél, sőt, jégeső is kísérhet.



Szombaton a Dunántúl északi és nyugati részén a legjobbak a feltételek zivatarok kialakulásához.

Közölték azt is, az északnyugatról délkelet felé gyorsan áthelyeződő zivatarokból délután, este helyenként 70 kilométer/óra feletti széllökés és jégeső is várható. A zivatarok a Dél-Dunántúlra és a Duna vonalától keletre is átterjedhetnek