Ismét változik a pécsi buszok menetrendje, kinyitják az első ajtókat is

A kormányzati lazítások miatt a következő hetekben az utasforgalom lassú emelkedésére számítanak, melyre fokozatosan, több lépésben reagál a Tüke Busz Zrt. Első lépésként, hétfőtől a Tüke Busz Zrt. visszaállítja az elsőajtós felszállási rendet, közölt az önkormányzat cége.

A kötelező maszk használat továbbra is elengedhetetlen a pécsi tömegközlekedési eszközökön.



Az első ajtó nyitásával az autóbuszvezetői menetjegy értékesítés is újraindul. A járatokra felszállni az első ajtónál lehet, míg leszálláshoz a hátsó ajtókat kell igénybe venni. A társaság az autóbuszvezetőket az utastértől korábban izoláló kordonszalagot eltávolítja, azonban az utasokat arra kéri a társaság, hogy a felszállást és az esetleges jegyvásárlást követően a vezetőfülke közvetlen környezetében továbbra se tartózkodjanak.



A Társaság minden helyzetben az utasok egészségének megőrzését tartja a legfontosabbnak, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a buszok folyamatos fertőtlenítésére. Az autóbuszvezetők és a menetjegyellenőrök részére a szükséges többlet védőeszközök biztosítottak.



A menetrendben is változások lesznek, 2021. április 19-én, hétfőtől az alábbiak szerint:



A Tüke Busz Zrt. az általános iskola alsó tagozatainak részleges tantermi oktatásának a

bevezetése és az esti utasforgalom élénkülése miatt 2021. április 19-én, hétfőn

menetrendi módosítást vezet be, valamint a reggeli és a délutáni csúcsidőben

kis mértékben növelte a járatai számát.

Társaságunk továbbra is folyamatosan nyomon követi az utasforgalom alakulását és szükség esetén módosítja a menetrendet.

Az április 19-étől munkanapokon a megszokottnál több tartalék autóbusz áll készenlétben és amennyiben az utasforgalom azt indokolja, a rásegítő járatok közlekednek.



2021. április 19-étől munkanapokon:



102-es vonal:

Az Uránvárosból 6:51-kor induló járat Somogy betéréssel közlekedik (102Y).



14-es vonal:

Petőfi-aknáról 7:40 helyett 7:44-kor indul a 14Y járat.



4-es vonal:

- Az Uránvárosból 6:45-kor induló 4-es járat Hősök tere után Gesztenyésig közlekedik.

- Gesztenyésből Hősök terén (7:29) át Uránváros felé 7:21-kor járat közlekedik.

- Az Uránvárosból 15:45-kor induló 4-es es járat Hősök tere után Széchenyi-aknáig

közlekedik.

- Széchenyi-aknáról Hősök terén (16:32) át Uránváros felé 16:26-kor járat közlekedik.

3-as vonal:

- Kertvárosból 20:43-kor és 21:13-kor is közlekedik járat.

6-os vonal:

- Az Ipar utcából 20:40-kor is közlekedik járat.

- Kertvárosból 20:58-kor is közlekedik járat.

7-es és 73-as (973-as) vonal:

- A Főpályaudvarról (20:23, 20:53, 21:23) 973-as járatok helyett 73-as járatok indulnak

20:20, 20:50 és 21:20-kor.

- A Malomvölgyi útról 20:18-kor (7-es), 20:48-kor és 21:18-kor (73-as) indulnak a

járatok a 973-as járatok (20:23, 20:53, 21:23) helyett.



8-as vonal:

Fagyöngy utcából 20:25-kor is közlekedik járat.



109E vonal:

A Fagyöngy utcából 7:06-kor és 7:26-kor új járatok közlekednek.



23Y vonal:

A Deindolból 20:16-kor induló járat a Fagyöngy utcáig közlekedik.

24-es vonal:

Uránvárosból 6:15 helyett 6:28-kor, Mecsekszenkútról Uránvárosig 6:30 helyett 6:40-kor közlekedik a járat.



27-es vonal:

Benczúr Gyula utcából 20:02-kor 25-ös helyett 27-es járat közlekedik.



33-as vonal:

Főpályaudvarról 20:25 helyett 20:40-kor, a Tettye havi-hegyi útról 20:40 helyett 20:55-kor közlekedik a járat.



40-es vonal:

- Iskolai előadási napokon a Főpályaudvarról Gesztenyésbe 6:55-kor, Gesztenyésből a

Főpályaudvarra 16:00-kor is indul járat.

- Gesztenyésből 20:40-kor is indul járat.



140-es vonal:

Iskolai előadási napokon a Főpályaudvarról Gesztenyésbe 15:30-kor, Gesztenyésből a

Főpályaudvarra 7:30-kor indul járat.

42-es vonal:

Iskolai előadási napokon a Főpályaudvarról 6:50-kor, Nagyárpádról 16:00-kor közlekedik

járat.



142-es vonal:

Iskolai előadási napokon a Nagyárpádról Fagyöngy utcába 7:05-kor, a Málom-hegyi útról

Nagyárpádra 15:30-kor közlekedik járat.

2021. április 24-étől szabad- és munkaszüneti napokon:



3-as vonal:

- Kertvárosból 20:43-kor és 21:13-kor is közlekedik járat.



6-os vonal:

- Kertvárosból 20:58-kor is közlekedik járat.

73-as (973-as) vonal:

- A Főpályaudvarról (20:23, 20:53, 21:23) 973-as járatok helyett 73-as járatok indulnak

20:20, 20:50 és 21:20-kor.

- A Malomvölgyi útról 20:18-kor, 20:48-kor és 21:18-kor indulnak a járatok a 973-as

járatok (20:23, 20:53, 21:23) helyett.



33-as vonal:

Főpályaudvarról 20:25 helyett 20:40-kor, a Tettye havi-hegyi útról 20:40 helyett 20:55-kor közlekedik a járat.