Így kapták el a zsaruk a pécsi üzletek rémét - Nem bírt leállni a veterán bűnöző

Nem tudott leállni a betörésekkel egy 57 éves pécsi férfi. Néhány hét alatt nyolc belvárosi üzletbe és vendéglátóegységbe is betört. A rendőrök végül pontot tettek az ügy végére, és szabadulása után két héttel ismét a börtön vendégszeretetét élvezhette a tolvaj.

A sorozatbetörőt már jól ismerték a rendőrök, négy évvel korábban több mint húsz üzletet tört fel néhány hét alatt, mikor elkapták. Ha egyik éjszaka elindult, egynél soha nem állt le.

- Négy év letöltése után, október 24-én szabadulhatott H. Mihály (57) a büntetés-végrehajtási intézetből. Néhány nap múlva Pécs belvárosában ismét megszaporodtak az üzletbetörések - mondja Jarmeczky István törzszászlós, a Pécsi Rendőrkapitányság betörési alosztályának nyomozója. - Október 31-én egy vendéglátóegység ajtaját rúgták be, és a kasszában lévő váltópénzt vitték el. Sejtettük, hogy az emberünk lendült ismét akcióba, bizonyítani azonban nem lehetett, mivel nagyon óvatos volt, ügyelt, hogy ne hagyjon nyomot.

H. Mihályt négy évvel korábban Fekete Gábor törzszászlós, a Pécsi Központi Rendőrőrs vasúti csoportjának körzeti megbízotti csoportvezetője fogta el.

- Megtudtam, hogy ismét megszaporodtak a betörések, amelyek feltehetően H. Mihályhoz köthetők. Korábban már háromszor kaptam el betörés közben, így már jól ismertem a módszereit - meséli Fekete Gábor. - November 8-án este „vadászatra" indultunk. Pécs belvárosában rengeteg üzlet van, mindegyiket egyesével, többször is végigjártuk. Tudtam, hogy „dolgozik". Nem volt elég, hogy a rendőrkocsival elgurulunk az üzlet előtt, ugyanis a tolvajnak mindig gondja volt arra, hogy miután felfeszítette az ajtót vagy ablakot, utána gondosan visszazárta azokat, így nem tűnt fel messziről a bűncselekmény. Sokszor a hátsó bejáratot használta, vagy a lépcsőház felőli oldalon jutott be, ahol nincs szem előtt. Éppen ezért minden üzlethez oda kellett menni, ellenőrizni az összes ajtót, ablakot, hogy zárva vannak-e. Ahogy jártuk az üzleteket sorra aznap este, észrevettünk az egyik vendéglátó-helyiség biztonsági ablakán egy kis lyukat, valamint egy pókhálószerű repedést. Odamentünk, és benéztünk. Az üzlethelység padlóján egy kis követ vettünk észre. Úgy tűnt, valaki bedobta kővel az ablakot. Első ránézésre egyszerű rongálásnak tűnt, azonban nekem gyanús volt, hogy itt többről lehet szó. Értesítettem a tulajdonost, aki hamarosan megérkezett. Az üzlet kamerafelvételét visszanéztük, és kiderült, hogy betörés történt. A tolvaj a biztonsági ablakot vésővel és kalapáccsal betörte, és mivel a lyuk körül keletkezett pókhálós rész rugalmas volt, ezért be tudott nyúlni és kinyitotta az ablakot anélkül, hogy tovább tört volna az üveg. Ezután bemászott, majd körbejárta az üzletet, odament a kasszához, és kivette belőle a váltópénzt. Miután végzett, visszazárta az ablakot úgy, hogy a lyuknak csak egy kis része látszott. Ezért nem lehetett észrevenni azonnal, mekkora a törés rajta, majd bedobta a követ az ablakon. A kamerafelvételek alapján, bár a betörő símaszkot viselt, mégis felismertem, mert a testfelépítése, mozgása illett H. Mihályra. Tudtam, egynél nem fog megállni, ezért megnéztük, merre hagyta el a helyszínt, és a nyomába eredtünk. Egyesével ismét elkezdtük végignézni az üzleteket. Épp egy pizzázó mellett haladtunk el, amikor észrevettem, hogy valaki bujkál az oszlop mögött. Megálltunk az autóval, kiszálltam, majd amikor közelebb mentem hozzá, láttam, hogy H. Mihály az. Menekülni próbált, de sikerült elkapni és megbilincselni. Épp a pizzázóba akart betörni, amikor megzavartuk. Az étterem előtt álló asztalra már ki volt készítve a feszítővas, a kőműveskalapács, valamint a ruházatátvizsgálás során megtaláltunk a szeménél kivágott kámzsát, kesztyűt és ötezer forint aprópénzt, amit az előző betörésből hozott el. Előállítottuk a Pécsi Rendőrkapitányságra, ahol hét betöréssel kapcsolatban tett beismerő vallomást, majd szabadon távozhatott.

Még szinte meg sem száradt a tinta, amellyel a jelentést írták, amikor a tolvaj ismét akcióba lendült.

- Másnap éjszaka újabb bejelentés érkezett. H. Mihály ezúttal egy pékségbe látogatott el zárás után - mondja Jarmeczky István. - A tulajdonos este ellenőrzésképpen ránézett az üzlet belső kameráira, és észrevette, hogy valaki elforgatta azokat. Azonnal az üzlethez sietett, és még rajtakapta a tolvajt, amint épp a váltópénzt akarta ellopni. Kihívta a rendőröket, és addig visszatartotta a betörőt.

H. Mihály így újra a rendőrkapitányságon találta magát. Ezúttal őrizetbe is vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság november 10-én elrendelt. Többrendbeli, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével gyanúsítják.

Képünk illusztráció.