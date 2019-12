Idén is szebbé teszik a karácsonyt: ismét adományozást szervez a SMART Ingatlan csapata

Először tavaly szervezett karácsonyi adománygyűjtést a SMART Ingatlan pécsi csapata, ami olyan jól sikerült, hogy idén is megtartják az eseményt. Segíteni most is bárki tud, s így hozzájárulhat rászoruló gyermekek karácsonyának szebbé tételéhez.





Tavaly novemberben a SMART Ingatlan csapata felismerte, hogy a költözés során kidobásra kerülő holmikat az emberek fel is ajánlhatnák olyan családoknak, ahol még szükség lehet rá, ezért gyűjtést kezdtek el szervezni, ami olyan jól sikerült, hogy ötven gyermek és családjának tették szebbé a karácsonyt.

Akkor és idén is az Origó-ház Egyesület HerJóka programjában Csabai Zsuzsanna Gyermekmosoly csoportjának gyűjtöttek, aki főleg baranyai, azon belül ormánsági rászoruló gyerekeknek csal mosolyt - nemcsak karácsonykor- az arcukra már 7. éve.

Az ajándékok átadására egy karácsonyi ünnepségen került sor, ahol rengeteg játékot, ruhát, bútort, számítástechnikai-, háztartási gépeket, SMART-os mikulás csomagokat osztottak szét a gyerekek között, valamint az ünnepség során egy tombola sorsolás keretén belül egy karácsonyfát is hazavihetett a szerencsés család.

Az akkor összegyűlt adományokból még húsvétra is maradt a családoknak, s év közben is rengeteg hasznos dolgot küldtek az emberek a SMART Ingatlan csapatán keresztül a családoknak.

- Idén december 14-én délelőtt 9 órakor lesz az ajándékozás a Vásárcsarnok emeletén, így addig tudunk adományokat is fogadni. Irodánk a Bajcsy-Zsilinszky utca 33 szám alatt található, ide várjuk az ajándékokat. Aki esetleg nem tudná személyesen elhozni valami miatt az adományt, a csapat tagjai most is megpróbálják megoldani, hogy ki tudjanak menni helyszínre, ha szükséges. Idén jó lenne, ha több műfenyőt is kaphatnánk adományként, hogy még több családnak lehessen karácsonyfája - mondta lapunknak Török Tamara, a SMART Ingatlan csapattagja.

A SMART Ingatlan természetesen egész évben szívesen várja a felajánlásokat, így ha bárkinek ilyen tervei adódnának a jövőben, a karácsonytól függetlenül, bátran keresheti őket, biztosan segíteni fognak.

Aki adományozna, Török Tamarával tudja felvenni a kapcsolatot a 06 30/741-0277-es számon, de Facebookon a SMART Ingatlan Pécs oldalán részletesebb leírást is találhatnak.