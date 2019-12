Hoppál Péter: Pécsett és Komlón is antidemokratikus fordulatot hajtott végre az új városvezetés

Napirend utáni hozzászólásában bírálta hétfőn az Országgyűlésben Hoppál Péter, a Fidesz-KDNP pécsi képviselője az új pécsi és komlói városvezetést. Úgy vélte, a képviselői járandóságok megemelésével politikai kifizetőhelyekké alakították a két önkormányzatot, miközben antidemokratikus fordulatot is végrehajtottak.

A nemzeti oldal képviselője felszólalásában többek között arról beszélt, hogy az önmagukat civilnek beállító szervezetek a két városban egyforma forgatókönyv szerint civil szervezetekbe tömörülve indultak el a választásokon, aztán már az alakuló ülésen kimutatták a foguk fehérjét. Pécsett a Mindenki Pécsért névre hallgató egyesület egyébként már az alakuló ülésen pártfrakciókra bomlott, tehát lehullott a civilség álarca már az alakuló ülésen.



Hozzátette, Pécsen úgy alakították át a szervezeti és működési szabályzatot, hogy megszűntek a napirend előtti hozzászólások lehetőségei, a ugyancsak eltörölték a bizottsági alelnöki posztokat, holott ezeket a kormányzó többség mindig biztosította az ellenzék számára.



Hoppál Péter arról is szólt, hogy - szemben a polgármester által aláírt átadás átvételi jegyzőkönyvvel, amelyben az szerepel, hogy tartalékai, milliárdos tartalékai vannak a városnak - bár az új városvezetés csődhelyzetről beszél, ezzel egyidejűleg mesés ügyvédi átvilágítási díjakat helyeztek kilátásba és minden önkormányzati cégnél, milliós tételeket, esetenként több milliós vagy 10 milliós tételeket fognak bezsebelni a városvezetéséhez közelálló ügyvédi irodák.



- A kampányban azt ígérte a polgármesterjelölt, aki most polgármester, hogy ingyenes lesz majd ez az átvilágítás, nem kerül pénzébe a pécsieknek. Hát erről is úgy tűnik, hogy hazudtak. Továbbá utolsó megjegyzés, hogy a saját fizetésüket is felemelték az alakuló ülésen és azt követően. Magyarán miközben politikai tisztogatásokat tartanak, nemcsak intézmény és cégvezetőket váltanak le, hanem referenseket is, közben a saját fizetésüket emelik. Komlón sem alakult másképpen a helyzet, ott az eddigi kilenc év alatt kialakult gyakorlat szerint, mely szerint egy alpolgármester volt a város polgármestere mellett, a fideszes polgármestert most arra kényszeríti a többség, hogy két alpolgármester legyen, illetve nagyon elegánsan az eddigi nyolcvanezres bizottsági elnöki, frakcióvezetői fizetést most háromszázezerre emelik. Reméljük, hogy a választók ezt is jól látják - zárta felszólalását Hoppál Péter.